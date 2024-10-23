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Qatar Airways и SpaceX запустили спутниковый интернет Starlink для пассажиров Boeing 777
Авиакомпания Qatar Airways и SpaceX запустили спутниковый интернет Starlink для пассажиров самолёта. Первым рейсом с Wi-Fi от SpaceX на борту стал Boeing 777, совершивший перелёт из Дохи, столицы Катара, в Лондон.

Авиакомпания Qatar Airways совместно с компанией SpaceX запустили спутниковый интернет Starlink на борту самолётов. Первым рейсом с доступом к Wi-Fi от SpaceX стал перелёт на Boeing 777, который отправился из столицы Катара, Дохи, в Лондон. Этот новый сервис предоставит пассажирам доступ к высокоскоростному интернету на протяжении всего полёта.

По данным представителей SpaceX, Boeing 777 — это самый большой и дальнемагистральный пассажирский самолёт, оснащённый системой Starlink на сегодняшний день.

Qatar Airways уже активно работает над планом оснащения всего своего флота Boeing 777 спутниковым интернетом Starlink. Ожидается, что к 2025 году все самолёты этой модели будут оснащены новейшими технологиями для предоставления бесплатного Wi-Fi на борту.

Основное преимущество для пассажиров заключается в том, что сервис будет полностью бесплатным. Это новшество предоставляет неограниченные возможности для работы и развлечений в полёте. Пассажиры смогут смотреть видео в высоком разрешении, вести видеоконференции и работать онлайн, не прерываясь на протяжении всего маршрута. Это особенно важно для деловых путешественников, которые ценят доступ к интернету для ведения своих дел даже в воздухе.

Qatar Airways — не единственная авиакомпания, которая заключила контракт со SpaceX на обслуживание спутникового интернета Starlink. В списке партнёров SpaceX также находятся United Airlines, Hawaiian Airlines, airBaltic и другие крупные авиаперевозчики. Это подчеркивает стремление компании расширить охват и предоставить высокоскоростной интернет в небе пассажирам по всему миру.

#космос #авиация #spacex #starlink
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