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Российские станции «Луна-27а» и «Луна-27б» помогут найти места для постройки баз на Луне
Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов рассказал, что данные, которые получат российские станции «Луна-27а» и «Луна-27б», станут основой для постройки постоянных лунных баз.

Сейчас учёные активно занимаются поиском подходящих мест для посадки космических аппаратов на Луне, особенно на её северном и южном полюсах. Эти места выбираются не только для научных исследований, но и для последующего строительства обитаемых баз. Специалисты Института космических исследований РАН уже выделили несколько потенциально перспективных точек в приполярных районах Луны.

Один из главных факторов при выборе места для будущих лунных баз — наличие залежей воды. Это критически важно для обеспечения жизнедеятельности будущих космических колоний. Помимо воды, полюсные регионы Луны обладают и другими преимуществами: благоприятные условия для строительства, стабильные температурные условия и возможность получения солнечной энергии. Всё это делает эти районы привлекательными для длительного пребывания человека и проведения научных исследований

Одним из дополнительных преимуществ постройки баз в приполярных областях Луны является возможность проведения уникальных астрономических наблюдений. Благодаря полной видимости ночного неба с этих точек, можно будет постоянно наблюдать за космическими объектами, представляющими потенциальную опасность для Земли. Это включает в себя мониторинг астероидов, вспышек сверхновых и других астрономических событий, что значительно расширит наши знания о космосе и поможет улучшить защиту Земли от космических угроз.

Запуск миссий «Луна-27а» и «Луна-27б» планируется на 2028-2029 годы. Для повышения надёжности и успеха миссии будут отправлены сразу два аппарата. Это решение принято с целью минимизации рисков: если один аппарат потерпит неудачу, второй сможет завершить миссию. В случае успеха первая миссия откроет путь для запуска второго аппарата на северный полюс или на обратную сторону Луны через несколько месяцев после первой.

Миссия «Луна-27» является важнейшим шагом на пути к созданию постоянных баз на Луне. Полученные данные позволят не только изучить особенности поверхности Луны и её природные ресурсы, но и помогут выбрать наиболее подходящие места для строительства обитаемых баз.

#россия #космос #луна #луна-27
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