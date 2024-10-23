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Госзакупки в Тверской области превысили 26 млрд рублей

С начала года объем закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области превысил 26 миллиардов рублей.
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В 2024 году объем закупок государственных компаний у малого и среднего предпринимательства (МСП) в Тверской области достиг более 26 миллиардов рублей. Это на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что подтверждает данные пресс-службы регионального правительства.

Увеличение объемов закупок стало возможным благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Этот проект был инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Государственные закупки играют ключевую роль в поддержке предпринимателей, способствуя развитию отечественной экономики и стимулируя импортозамещение.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул важность государственной поддержки для местных производителей. В условиях глобальной нестабильности и усилий по обеспечению технологического суверенитета России, муниципальные и государственные закупки являются важным инструментом для поддержки промышленности и сферы услуг. "Государственными заказами должна поддерживаться и региональная экономика. К участию в закупках необходимо активно привлекать больше местных производителей," — отметил губернатор.

Немаловажным показателем успеха программы является рост числа предприятий, участвующих в государственных закупках. В 2023 году количество МСП-поставщиков составило 860, тогда как в текущем году оно увеличилось до 1100, что отражает рост на 30%. Это свидетельствует о том, что меры поддержки и продвижения местного бизнеса работают эффективно.

Малый и средний бизнес Верхневолжья вносит значительный вклад в развитие региона. Наиболее востребованными направлениями закупок являются гражданское строительство и специализированные строительные работы. Также высоко востребованы услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования. Эти направления предоставляют МСП широкие возможности для участия в тендерах и получения государственных контрактов.

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Теги

россия экономика владимир путин тверская область поддержка бизнеса игорь руденя
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