Высокоскоростная радиолиния Х-диапазона позволяет передавать данные с собирающего данные оборудования космического аппарата на скорости 600 – 1750 Мбит/с

Российская частная компания «Спутникс», входящая в состав Sitronics Group, успешно разработала новейшую аппаратуру для передачи информации с космических аппаратов на Землю. Благодаря радиолинии в Х-диапазоне, обеспечивается высокоскоростная передача данных со спутников, что является прорывом в отрасли. Новая система передачи данных позволяет отправлять информацию на скорости от 600 до 1750 Мбит/с.

Разработчики «Спутникс» смогли достичь оптимального баланса между высокой производительностью и компактными размерами устройства. Вес передающей системы не превышает 15 кг, что делает ее идеальной для установки на борту любых спутников, включая малые.

Важным преимуществом новейшей аппаратуры является её экономическая эффективность. Благодаря собственной разработке компания «Спутникс» сможет значительно сократить затраты на производство космических аппаратов, а также ускорить серийное производство спутников.

Новое оборудование, созданное специалистами «Спутникс», обладает высокой универсальностью. Оно может быть использовано не только в российских космических аппаратах, но и в спутниках зарубежных компаний.

Проект «Спутникс» уже получил признание на международном уровне. В частности, компания стала победителем в номинации «Технологии неба, связи и космоса» на конкурсе BRICS Solutions Awards.