Исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что подача кратковременного напряжения на анод может восстановить часть ёмкости литий-ионных аккумуляторов с кремниевыми анодами.

Группа инженеров и химиков из Стэнфорда обнаружила, что кратковременная подача электрического напряжения на анод может восстановить часть ёмкости аккумулятора. Этот инновационный метод восстановления ёмкости был подробно описан в журнале Science. Исследователи выяснили, что подача определённого напряжения помогает восстановить повреждённые кремниевые аноды, что позволяет аккумулятору снова удерживать больше заряда.

Исследования показали, что подача электрического напряжения в течение короткого периода времени позволяет анодам из кремния частично восстанавливать свою структуру. Когда на анод подавали ток, кремний начинал восстанавливать свою способность удерживать литий. Чем больше электричества подавалось на анод, тем больше ёмкости восстанавливалось. Однако учёные также отметили, что чрезмерное напряжение или слишком долгое воздействие электричества может привести к разрушению электролита, что негативно сказывается на общей производительности аккумулятора.

Наиболее эффективным оказалось напряжение в 4 вольта, поданное на анод в течение пяти минут. Этот процесс позволил восстановить до 30% первоначальной ёмкости батареи. Это открытие стало важным шагом в направлении создания более долговечных аккумуляторов.

Разработка технологии восстановления ёмкости аккумуляторов с помощью электричества может значительно продлить срок службы литий-ионных аккумуляторов. Это особенно важно для таких отраслей, как электроника и автомобильная промышленность, где долговечность и эффективность аккумуляторов играют ключевую роль.

Использование кремниевых анодов продолжает оставаться перспективным направлением, и новые методы восстановления их ёмкости могут дать толчок для создания аккумуляторов следующего поколения. Увеличение срока службы батарей не только снизит затраты на производство и замену, но и уменьшит количество электронных отходов, что является важным шагом на пути к более экологичным технологиям.