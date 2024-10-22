Астрономы из Европейского университета Кипра и Гавайского университета провели исследование недавно открытого гиперяркого квазара COS-87259. Результаты исследования, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, проливают свет на свойства этого квазара.

Квазары представляют собой активные ядра галактик, питаемые сверхмассивными чёрными дырами. Эти объекты испускают мощное электромагнитное излучение в различных диапазонах и могут наблюдаться на огромных расстояниях. Яркость квазаров позволяет астрономам изучать самые удалённые и древние области Вселенной, что делает их важным инструментом в космологии и астрофизике.

COS-87259 был обнаружен в конце 2022 года и является одним из самых гиперярких квазаров с красным смещением 6,85. Этот показатель означает, что свет от квазара путешествовал к нам около 13 миллиардов лет, что делает его одним из древнейших объектов, известных науке.

Светимость COS-87259 составляет примерно 50 триллионов солнечных светимостей. Это невероятно высокая величина, что свидетельствует о присутствии в центре галактики сверхмассивной чёрной дыры с массой около 1,6 миллиарда солнечных масс. Такие данные делают этот объект ключевым для понимания процессов формирования и эволюции галактик на ранних этапах жизни Вселенной.

Масса звёзд в галактике, где расположен квазар COS-87259, оценивается в 170 миллиардов солнечных масс, а скорость звездообразования достигает 1300 солнечных масс в год. Эти показатели ставят эту галактику в число наиболее активных по звездообразованию объектов, что даёт возможность изучить механизмы, которые приводят к столь интенсивному звездообразованию.

Чтобы получить более детальные данные о свойствах COS-87259, исследователи использовали байесовский метод подгонки спектрального распределения энергии, известный как SMART. Этот метод позволяет точно анализировать спектр объекта и оценивать такие параметры, как светимость и скорость звездообразования.

Оказалось, что лучшая модель для объяснения данных COS-87259 — это модель активного ядра галактики CYGNUS. Согласно этой модели, активное ядро галактики (AGN) составляет более 85% от общего светового излучения объекта. Также было установлено, что скорость звездообразования в галактике может превышать 1980 солнечных масс в год, что значительно больше первоначальных оценок. Болометрическая светимость AGN достигает 100 триллионов солнечных светимостей, что свидетельствует о присутствии ещё более массивной чёрной дыры, массой около 3,2 миллиарда солнечных масс.

Одной из ключевых гипотез исследования является предположение о том, что тор, окружающий квазар COS-87259, имеет высокий коэффициент покрытия. Это может означать, что такие затенённые квазары, как COS-87259, встречаются в природе столь же часто, как и незатенённые. Если это предположение подтвердится, это изменит понимание распределения и числа подобных объектов в разных участках Вселенной.

Исследователи подчеркивают, что дальнейшие наблюдения и анализ затенённых квазаров могут дать новые данные о пространственной плотности таких объектов. С появлением новых космических аппаратов, таких как Euclid ESA и Roman Space Telescope NASA, учёные смогут лучше изучить такие объекты в инфракрасном диапазоне, что откроет новые горизонты в исследованиях далёких уголков Вселенной.