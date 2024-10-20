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NASA успешно испытало телескоп Nancy Roman на прочность в экстремальных условиях
Ожидания относительно этого телескопа следующего поколения, названного в честь Нэнси Грейс Роман, первого главного астронома NASA и «матери космического телескопа "Хаббл"», очень велики. Поле зрения телескопа будет в 100 раз больше, чем у «Хаббла». Телескоп будет работать вместе с другими космическими обсерваториями, чтобы напрямую наблюдать экзопланеты и планетообразующие диски, которые в настоящее время наблюдаются лишь косвенно.

NASA успешно завершило одну из важнейших проверок своего космического телескопа следующего поколения — Nancy Grace Roman. Этот телескоп прошёл «тест вращения», направленный на оценку его устойчивости к гравитационным силам, которые будут воздействовать на него во время запуска. Проведение подобных тестов является стандартной практикой в аэрокосмической технике, и в данном случае телескоп испытали в гигантской центрифуге, которая имитирует экстремальные условия космической миссии.

Телескоп Nancy Grace Roman, названный в честь первой женщины-главного астронома NASA, которая также известна как «мать телескопа "Хаббл"», обещает стать революционным инструментом для космических исследований. Его ключевая особенность — поле зрения, которое будет в 100 раз шире, чем у знаменитого "Хаббла". Это откроет новые возможности для наблюдения за экзопланетами и планетными системами.

Кроме того, телескоп станет важным инструментом в исследовании тёмной энергии и инфракрасной астрофизики, что сделает его незаменимым в будущем для решения ключевых вопросов современной науки. Джули МакЭнери, ведущий научный сотрудник проекта, отметила, что благодаря расширенному полю зрения телескоп сможет обнаруживать новые объекты, ранее неизвестные астрономам. Возможно, он даже позволит найти совершенно новые классы космических объектов и явлений.

Одной из ключевых частей конструкции телескопа является его внешний ствол, который не только защищает оптические компоненты от внешних воздействий, но и служит основой для других систем телескопа. Ствол выполнен из композитных материалов на основе углеродного волокна и титана, что делает его прочным и лёгким одновременно. Такая конструкция минимизирует риск деформации при запуске, а также уменьшает вес телескопа.

Инженеры NASA разработали ствол с применением инновационных технологий, чтобы обеспечить стабильность телескопа при изменении температуры. Сотовая структура внутреннего каркаса дополнительно снижает вес конструкции, делая её более устойчивой и надёжной при минимальном расходе материалов.

Центрифуга, в которой проводились тесты, расположена в Центре космических полетов имени Годдарда в Мэриленде. Эта массивная установка предназначена для симуляции повышенных гравитационных нагрузок, с которыми столкнётся телескоп при запуске. Во время испытаний компоненты телескопа подвергались силам, которые в 6-7 раз превышают гравитацию Земли. Для достижения таких нагрузок центрифуга вращала секции телескопа со скоростью до 18,4 оборотов в минуту.

Джей Паркер, руководитель отдела дизайна, отметил, что испытания проводились поэтапно, так как полностью собранный телескоп слишком велик, чтобы поместиться в тестовую установку. Компоненты тестировались отдельно, после чего будут вновь собраны и интегрированы с солнечными панелями.

После успешного прохождения «теста вращения» учёные NASA планируют провести дальнейшие испытания в начале следующего года. В частности, телескоп будет проверен на устойчивость к экстремальным температурам и вакуумным условиям космоса. Также будут проведены вибрационные тесты, чтобы удостовериться, что он сможет выдержать вибрации при запуске ракеты.

Полностью завершённая сборка телескопа Nancy Roman будет готова к запуску в мае 2027 года. Этот проект станет важным шагом в изучении нашей галактики и всего космоса, открывая новые горизонты для астрономии и астрофизики.

#космос #астрономия #энергия #экзопланеты #космические исследования
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