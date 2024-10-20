Два исследования, опубликованные в Nature, показывают, что большинство метеоритов, падающих на Землю, происходят из нескольких семейств астероидов, а возможно, даже из отдельных астероидов. Это открытие позволяет лучше понять историю формирования Солнечной системы и Земли.

Большинство метеоритов, которые попадают на Землю, происходят из астероидного пояса, расположенного между Марсом и Юпитером. Это область, в которой сосредоточены миллионы астероидов, и именно она является ключевым источником для большинства метеоритов.

Хотя на Землю иногда попадают метеориты с Луны и Марса, основную их массу составляют астероидные фрагменты. Два крупных исследования, опубликованные в журнале Nature, подтверждают, что большинство обыкновенных хондритов, составляющих около 85% всех метеоритов, происходят из астероидов. Это космические тела диаметром более 30 километров, которые столкнулись друг с другом в течение последних 30 миллионов лет.

Среди множества астероидов особый интерес представляют семейства Коронис и Массалия. Эти группы астероидов имеют схожие орбитальные характеристики, что позволяет предположить их общее происхождение от одного родительского тела. Коронис включает в себя более 500 астероидов, а Массалия — более 200. Учёные пришли к выводу, что метеориты, найденные на Земле, имеют схожие характеристики с этими астероидами, что подтверждает их общее происхождение.

Особое внимание уделено L-хондритам, метеоритам, которые, как было установлено, происходят из семейства астероидов Массалия. Спектроскопические исследования подтвердили, что их химический состав практически идентичен составу астероидов из этой группы, что даёт возможность глубже понять процессы формирования космических тел в нашей Солнечной системе.

Эти результаты играют ключевую роль в понимании истории нашей планеты и всей Солнечной системы. Определение происхождения метеоритов помогает воссоздать события, которые привели к формированию Земли и других планет. Понимание этих процессов может также послужить основой для будущих миссий по изучению астероидов.

Знание того, какие именно астероиды являются источниками метеоритов, помогает лучше подготовиться к потенциальным угрозам из космоса. Также это важно для исследований, связанных с добычей полезных ископаемых на астероидах. В будущем, возможно, именно астероиды станут новым источником ресурсов для Земли.