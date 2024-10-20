Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил ввести для физических лиц льготное налогообложение на доходы от так называемых "народных облигаций", сообщает администрация региона.

Губернатор Томской области Владимир Мазур выступил с инициативой введения льготного налогообложения для физических лиц на доходы от "народных облигаций". Этот шаг может стать важным экономическим стимулом для населения, способствующим увеличению вложений в региональные облигационные займы.

На Московском финансовом форуме Владимир Мазур представил опыт Томской области, акцентируя внимание на успешной реализации проекта "народных облигаций". За время действия этой программы регион привлек около 16 миллиардов рублей от граждан, что свидетельствует о высокой заинтересованности населения в подобных инструментах инвестирования. Однако на текущий момент для доходов по облигационным займам не предусмотрены налоговые льготы, в отличие от депозитов в банках.

Мазур предложил исправить эту ситуацию, введя налоговые послабления для физических лиц, инвестирующих в "народные облигации". Такой подход может стать дополнительным стимулом для увеличения объёмов инвестиций, а также сделать этот финансовый инструмент ещё более привлекательным для граждан.

Губернатор также уделил особое внимание вопросам финансовой грамотности. В рамках своего выступления он подчеркнул важность системной работы в этой области. Мазур отметил, что в Томской области активно развиваются программы повышения финансовой грамотности, которые направлены на информирование населения о правильном управлении своими финансами, а также на борьбу с мошенничеством.

Мазур отметил, что мероприятия по повышению финансовой грамотности должны перестать быть разовыми акциями. По его мнению, они должны превратиться в полноценную государственную услугу, доступную всем гражданам, независимо от их места жительства — будь то крупный мегаполис или небольшие отдалённые населённые пункты. Таким образом, каждый гражданин должен иметь доступ к информации и навыкам, которые помогут ему защитить свои финансы и принимать обоснованные решения.

На базе регионального центра финансовой грамотности в Томской области был создан антикризисный центр, который предоставляет помощь людям, оказавшимся в сложных финансовых ситуациях. Представительства центра работают во всех городах и районах области, предоставляя консультации и помощь в решении финансовых вопросов.

Одной из ключевых задач антикризисного центра является помощь участникам СВО и их семьям. Специалисты центра оказывают поддержку по вопросам реструктуризации кредитов, начисления процентов и другим финансовым вопросам. Это стало возможным благодаря взаимодействию с фондом "Защитники Отечества", с которым Томская область начала активное сотрудничество с текущего года.

Кроме того, Мазур отметил, что в регионе было создано "единое окно" для обращения граждан по вопросам финансовой грамотности. Благодаря этой системе каждый житель может получить консультации по интересующим его финансовым вопросам, будь то управление личными финансами, налоговые вопросы или реструктуризация кредитов. Это помогает не только повысить уровень осведомлённости граждан в финансовых вопросах, но и значительно улучшает финансовую безопасность населения региона.