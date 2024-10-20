Система позволяет операторам управлять роботом, собирающим образцы лунного реголита, используя виртуальную симуляцию, которая затем отправляет команды физическому роботу.

Главное преимущество новой системы телеуправления заключается в использовании виртуальной симуляции для управления роботом. Операторы могут, не покидая Земли, взаимодействовать с виртуальной моделью лунной поверхности. Такая модель позволяет точно отображать ландшафт Луны, чтобы робот мог перемещаться и собирать ценные образцы лунной пыли — ресурса, который станет важным для будущих космических проектов.

Система работает следующим образом: оператор управляет виртуальным роботом, передавая команды, которые затем выполняет физический робот на Луне.

Одной из ключевых задач будущих лунных миссий является сбор лунного реголита — это пыль и частицы, покрывающие поверхность Луны. Лунная пыль обладает огромным потенциалом для использования в различных миссиях, включая строительство баз и получение необходимых ресурсов для жизни и работы на Луне.

Испытания новейшей системы телеуправления были проведены на объекте Европейского центра космических приложений и телекоммуникаций Европейского космического агентства в Харвелле. Результаты испытаний показали, что система работает стабильно и эффективно, что даёт основание полагать, что она будет активно использоваться в будущих космических миссиях.

Учёные продолжают работу над совершенствованием технологии, стремясь сделать её более гибкой и адаптированной для различных условий космических миссий. Одним из важных направлений дальнейших исследований является изучение взаимодействия людей с системой телеуправления в условиях задержки сигнала — ведь передача команд от Земли до Луны может занимать несколько секунд.