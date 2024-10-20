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Разгон М
Учёные представили новую систему телеуправления для сбора лунной пыли
Система позволяет операторам управлять роботом, собирающим образцы лунного реголита, используя виртуальную симуляцию, которая затем отправляет команды физическому роботу.

Главное преимущество новой системы телеуправления заключается в использовании виртуальной симуляции для управления роботом. Операторы могут, не покидая Земли, взаимодействовать с виртуальной моделью лунной поверхности. Такая модель позволяет точно отображать ландшафт Луны, чтобы робот мог перемещаться и собирать ценные образцы лунной пыли — ресурса, который станет важным для будущих космических проектов.

Система работает следующим образом: оператор управляет виртуальным роботом, передавая команды, которые затем выполняет физический робот на Луне.

Одной из ключевых задач будущих лунных миссий является сбор лунного реголита — это пыль и частицы, покрывающие поверхность Луны. Лунная пыль обладает огромным потенциалом для использования в различных миссиях, включая строительство баз и получение необходимых ресурсов для жизни и работы на Луне.

Испытания новейшей системы телеуправления были проведены на объекте Европейского центра космических приложений и телекоммуникаций Европейского космического агентства в Харвелле. Результаты испытаний показали, что система работает стабильно и эффективно, что даёт основание полагать, что она будет активно использоваться в будущих космических миссиях.

Учёные продолжают работу над совершенствованием технологии, стремясь сделать её более гибкой и адаптированной для различных условий космических миссий. Одним из важных направлений дальнейших исследований является изучение взаимодействия людей с системой телеуправления в условиях задержки сигнала — ведь передача команд от Земли до Луны может занимать несколько секунд.

#космос #робототехника #луна #artemis #космические миссии
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