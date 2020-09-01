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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K

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NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена как лучшая игровая видеокарта за 699 долларов США. GeForce RTX 3080 использует архитектуру графического процессора Ampere, которая сегодня официально дебютирует в игровом сегменте потребительских ПК.

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NVIDIA GeForce RTX 3080 - это бескомпромиссное решение для настоящих энтузиастов, которые хотят получить максимум FPS с максимальной графикой и за адекватную стоимость. Новые RTX 3080 - это не просто шаг вперед для Nvidia, это один из самых больших скачков в производительности, который просто обесценит все видеокарты Turing, более старые решения NVIDIA и карты AMD без трассировки лучей.

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GeForce RTX 3080 имеет больше ядер, больше памяти, более высокую производительность, а также поддерживает трассировку лучей и тензорные ядра следующего поколения, которые делают эту видеокарту действительно революционным решением.

В основе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 лежит графический процессор GA102. GA102 - самый быстрый игровой графический процессор, созданный NVIDIA. Графический процессор основан на 8-нм техпроцессе Samsung, разработанном специально для NVIDIA, и имеет в общей сложности 28 миллиардов транзисторов. Его площадь составляет 628 мм2, что делает его вторым по величине игровым графическим процессором, когда-либо созданным сразу после графического процессора Turing TU102.

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Новые шейдерные ядра на архитектуре NVIDIA Ampere в 2,7 раза быстрее, новые ядра RT в 1,7 раза быстрее, а новые ядра Tensor до 2,7 раз быстрее, и все это в сравнении с уже морально устаревшим Turing предыдущего поколения.

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GeForce RTX 3080 поставляется с 10 ГБ памяти стандарта GDDR6X. 320-битная шина обеспечит совокупную пропускную способность 760 Гбит / с.  

Также советуем ознакомиться с информацией о более бюджетной видеокарте RTX 3070.

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Также, если вы не готовы ждать или желаете сэкономить, советуем следить за снижением цен на графические адаптеры RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, стоимость которых, возможно, упадет до закупочных цен.

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muas
21:01
Это карта с таким VRAM явно не для 4К , скорее 2K и FHD-киберкотлет.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K
Вячеслав Зверотигр
21:00
Нет, ребята, все не так, Все не так, ребята! подвох в памяти! минимум 16 гб должно быть памяти ребята из нвидии, ну как же так? сделали реально бомбу, но с подвохом!
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K
Panzerkampfwagen
21:00
В пределах 3080 карта у АМД точно будет! Но с памятью 16 Гб)))))
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K
Kopcheniy
21:00
Ну так там смены техпроцесса в обычном смысле не было, потому и не мог радикально увеличивать число ядер, к тому же прибавил тензорных/RT ядер, которые также сожрали немалую площадь кристалла.
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
Alex pwnz
21:00
скоро будет рыдать когда выборы сша пройдут и его пирамида (акции нвидия) рухнут к 100 баксам и его состояние уменшится в несколько раз ...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K
immortal3000
20:59
так да у 1080ti 3586 т.е. 3090 должна быть втрое быстрее, нежели 1080ti просто имба)
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
avkonshin
20:59
Пока нет ни одной игры, которая использует больше 8 Гб. Нет смысла просто так ставить память, которая еще и дорогая к тому же. Ни один разработчик игр не будет писать игры под 10,12 и т.п. Для 4К 8 Гб...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K
killa211
20:59
Вот так куртка расщедрилась на ядра, не то что в Тюринге.
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
Panzerkampfwagen
20:59
Жду хода от АМД!
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K
Panzerkampfwagen
20:58
Не вижу смысла менять свой Гаме Рок Премиум 1080 на 3080 для 4К((( Памяти явно мало(((
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K
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