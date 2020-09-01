Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена - ультимативное решение для ультра и 4K
NVIDIA GeForce RTX 3080 официально представлена как лучшая игровая видеокарта за 699 долларов США. GeForce RTX 3080 использует архитектуру графического процессора Ampere, которая сегодня официально дебютирует в игровом сегменте потребительских ПК.
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NVIDIA GeForce RTX 3080 - это бескомпромиссное решение для настоящих энтузиастов, которые хотят получить максимум FPS с максимальной графикой и за адекватную стоимость. Новые RTX 3080 - это не просто шаг вперед для Nvidia, это один из самых больших скачков в производительности, который просто обесценит все видеокарты Turing, более старые решения NVIDIA и карты AMD без трассировки лучей.
GeForce RTX 3080 имеет больше ядер, больше памяти, более высокую производительность, а также поддерживает трассировку лучей и тензорные ядра следующего поколения, которые делают эту видеокарту действительно революционным решением.
В основе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 лежит графический процессор GA102. GA102 - самый быстрый игровой графический процессор, созданный NVIDIA. Графический процессор основан на 8-нм техпроцессе Samsung, разработанном специально для NVIDIA, и имеет в общей сложности 28 миллиардов транзисторов. Его площадь составляет 628 мм2, что делает его вторым по величине игровым графическим процессором, когда-либо созданным сразу после графического процессора Turing TU102.
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Новые шейдерные ядра на архитектуре NVIDIA Ampere в 2,7 раза быстрее, новые ядра RT в 1,7 раза быстрее, а новые ядра Tensor до 2,7 раз быстрее, и все это в сравнении с уже морально устаревшим Turing предыдущего поколения.
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GeForce RTX 3080 поставляется с 10 ГБ памяти стандарта GDDR6X. 320-битная шина обеспечит совокупную пропускную способность 760 Гбит / с.
Также советуем ознакомиться с информацией о более бюджетной видеокарте RTX 3070.
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Также, если вы не готовы ждать или желаете сэкономить, советуем следить за снижением цен на графические адаптеры RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, стоимость которых, возможно, упадет до закупочных цен.
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