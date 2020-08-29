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Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях

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Я, как и многие, мечтаю о ПК с минимальным количеством проводов. Логично предположить, что свобода от всевозможных кабелей начинается с отказа от Ethernet и перехода на сеть Wi-Fi. Казалось бы - все просто, на дворе 2020 год, технологии Wi-Fi развились достаточно и должны стать предпочтительной альтернативой кабелю. Но желаемое, как обычно,не совпадает с действительной реальностью - попытка перехода на Wi-Fi может стать достаточно проблематичной, как это случилось и у меня, о чем и пойдет повествование.

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Все как обычно началось с перестановки. Я захотел переместить свое рабочее место под окно, которое находится в противоположной части комнаты относительно того места, где раньше стоял мой компьютер. Проблема была в том, что в таком случае либо все будет некрасиво из-за недостаточной длины кабеля, который придется пустить по стене вместо того, чтобы проложить под половицей; либо опять дополнительные расходы - покупка Wi-Fi модуля. Я решил выбрать второй вариант, но увидел шикарные скидки на комплекты материнская плата+процессор в одном из магазинов, что конкретно меня соблазнило: если опять тратиться - то по-крупному. Я приобрел небольшую материнскую плату с Wi-Fi, Bluetooth и прочими наворотами - GIGABYTE Z490I AORUS ULTRA, могу себе позволить.

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Итак, давайте начнем с простого и легкого тестирования, в котором сравним прямое подключение и соединение по беспроводной сети; а далее я вам поведаю о реальности, либо же конкретно моем случае соединения по Wi-Fi.

Скажу сразу: я не играю в онлайн-игры, не будет никаких игровых  тестов. Также не будет каких-то специфичных тестов, о которых может не знать обыватель. Я протестирую два типа соединения так, как считаю нужным.

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Начнем с подключения по кабелю Ethernet:

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В этот день был не самый быстрый и стабильный интернет, что для моего провайдера крайняя редкость.

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В качестве дополнительного теста я решил проверять и скорость/стабильность скачивания игр из Steam, так как большинству пользователей, на мой взгляд, именно это и интересно. В качестве "тестовой" игры я выбрал очень неплохую старенькую RTS - American Conquest: Fight Back, которая более известна в странах СНГ, как "Завоевание Америки: В поисках Эльдорадо", очень интересная игра нулевых наподобие всем известных "Казаков".

Далее перейдем к беспроводному соединению:

Пинг немного вырос, скачивание упало чуть более чем на 12 мб/с, что лично для меня не столь критично. В скачивании игры с серверов Steam также проблем не наблюдалось. Игра скачалась даже чуть быстрее, чем по прямому подключению, но мы спишем это лишь на нестабильность соединения в конкретный день. Обычно же скорость закачки с серверов Steam держится у меня всегда выше 11 мегабит в секунду.

А теперь я расскажу о проблемах, с которыми столкнулся конкретно я - напомню, что роутер у меня самый обычный - от провайдера, за какими-то "геймерскими" роутерами я гнаться не намерен - меня все устраивает.

Итак, основной причиной, по которой я остался верен соединению через кабель Ethernet стала нестабильность соединения. Это может быть не критично для вас, если вы просто просматриваете видео, сидите в социальных сетях или же серфите интернет. Но для меня крайне важно, чтобы было максимально стабильное подключение к сети. Да, быть может, это индивидуальные проблемы моего роутера, но факт остается фактом. Да и подключаюсь я к Wi-Fi 5 герц, ибо зачем довольствоваться меньшим?

Я не скажу, что вам удастся заметить данную проблему - это случается крайне редко - 1-2 раза в день и сигнал пропадает буквально на несколько секунд. То есть, для самого обычного пользователя это далеко не критично, если вы не киберспортсмен, да и последние ведь не зря не доверяют исход своих матчей беспроводной сети.

В итоге же я отказался от беспроводного соединения - если уж и с пониженными скоростными показателями я и могу мериться - никуда не спешу, но отказ от проводов в ущерб стабильности - это точно не про меня. Протяну кабель над стеной - он никого не смущает, так как живу один, а уж я могу смериться с невозможностью в данной ситуации решить эту проблему как-то иначе.

Такой была моя попытка перехода на беспроводное соединение. Не стоит воспринимать мой субъективный опыт как отказ от Wi-Fi для себя лично. Если вы готовы мериться с чуть уменьшившейся скоростью и редкой нестабильностью, то беспроводное соединение станет для вас первым шагом "ухода" от проводов и позволит вам перемещать компьютер в любое удобное место. Альтернативный же вариант разрешения проблемы транспортировки кроется в покупке более длинного кабеля. Или нескольких таких кабелей, если вам нужен стабильный интернет сразу на нескольких компьютерах или прочих устройствах. Что, в общем, пусть и менее эстетично, но чаще всего более дешево и стабильно.

А каким типом подключения к сети Интернет пользуетесь вы, и каков ваш опыт в отказе от проводов?

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