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ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer

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Мы продолжаем изучать, разгонять и тестировать ПК для профессиональных задач архитектора стоимостью в 117 000 рублей (при условии покупки монитора с разрешением 4K). В пилотной статье мы собрали и настроили рабочий инструмент архитектора, но все же тема не была раскрыта до конца: в связи с нехваткой времени нам не удалось разогнать память, протестировать компьютер в профессиональных задачах и реальном рендере архитектурных проектов, а также, конечно же, прогнать всеми любимые бенчмарки и игрушки (ведь сборка подразумевает также и гейминг, пусть и изредка). С моей стороны также были некоторые неточности в написании предыдущей статьи, что вызвало некоторую критику со стороны читателей, в этом же материале кроме "доработки напильником" и тестов ПК в профессиональных задачах, будут некоторые ответы на критику из комментариев, чтобы у всех окончательно сложилось четкое представление, для чего собирался данный компьютер и какой работой занимается владелец ПК.

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Отвечая на критику из комментариев...

Итак, перед основной частью текущей статьи, хотелось бы ответить на некоторую критику от читателей, высказанную в адрес предыдущей статьи. Естественно, восприниматься будет лишь конструктивная критика, отбросив фанатизм и хейт. Итак, вот некоторые разъяснения и ответы на вопросы читателей:

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1. Профессиональное решение не вяжется с "экономией" -  в данном случае бюджет был четко зафиксирован и ограничен. Мы создаем инструмент, четко отвечающий требованиям "заказчика" : XMP, полноразмерная материнская плата, подсветка, блок питания с излишней мощностью, процессор с ненужными маркетинговыми технологиями и чуть большими базовыми частотами, более дорогое охлаждение - все это попросту не нужно. И скорее да, это не "экономия", а просто рациональный подход к сборке компьютера, слова же "экономия" и "сэкономить" несут лишь "маркетинговый" характер, если можно так сказать, то есть, способствуют продвижению материала.

2. Не очень качественный SSD, дешевый, лучше переплатить за Samsung и т.д. - все те же самые принципы рационального подхода. Мы не смотрим на бренд, ориентируемся на самое выгодное решение с учетом качества чипов памяти, скоростных показателей и объема накопителя. Переплатить "пару тысяч" за бренд Samsung - значит, отказаться от видеокарты с 8 гигабайтами видеопамяти и ограничить себя решением с 6 гигабайтами (взять GTX 1060 вместо GTX 1070).

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3. Сомнительная экономия на материнской плате, плохая материнская плата, материнская плата не соответствует процессору и т.д. - компьютер проходит тесты, рендерит, работает и не выключается, частоту не сбрасывает - все это в разгоне. ASUS TUF B450M-PRO GAMING идеально вписывается в сборку за свою цену. Мой ПК также базируется на данной материнской плате, а имеющийся процессор Ryzen 7 2700 в максимальном разгоне (доступном для имеющегося экземпляра) имеет несколько больший TDP, чем Ryzen 9 3900 в разгоне, плата при этом "жива и здорова" уже как полгода. Лучшее решение для платформы на AM4 под любой процессор из имеющихся (на мой взгляд).

4. Ждал видеокарту для профессиональных задач - компьютер собирается и для "поиграть", а в профессиональных задачах от видеокарты требуется лишь большой объем видеопамяти для более сложных сцен.

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5. LinX "жарит" сильнее, чем Linpack - Corona Renderer не грузит процессор даже как Linpack (а это основной инструмент). Можно было бы тестировать и в OCCT с включенными AVX2 инструкциями, такой тест тоже "жарит" процессор сильнее, чем Linpack, а наш процессор, естественно, не проходит данный тест в разгоне до 4300 MHz по всем ядрам. Но зачем так грузить процессор и испытывать кулер и плату на прочность, если выполняемая работа не "дотягивает" даже до уровня Linpack?

6. Понизить разгон процессора для большей стабильности - скорость рендера напрямую зависит от частоты. Чем выше скорость рендера, тем больше работы можно успеть сделать, тем больше денег, соответственно, заработать. Наша цель была выжать максимум из имеющегося бюджета и полностью раскрыть потенциал сборки, а не "душить" процессор, беспокоясь за сохранность комплектующих (когда система спокойно проходит стресс-тесты).

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7. Видеокарта "ветеран майнинга" - да, на ней майнили. Потом играли полгода. У меня имеются и "ветераны майнинга" из 2012 года, такие как HD 7850 и HD 7970 - работают до сих пор, ни одна не сгорела. Все надо делать с умом и майнить также можно с умом, ограничив тепловыделение видеокарты и не убивая ее высокими температурами.

8. Если плохо с финансами "прокачайте" предыдущий "инструмент" - данная сборка превосходит предыдущий инструмент практически в 5 раз по скорости рендера. Не стоит вкладывать деньги в то, что и так "отжило" свое.

9. Для рендера лучше карта RTX и процессор 3700X - ни в коем случае. Да, тут моя ошибка в том, что я не до конца раскрыл тему с профессиональными задачами, но данная связка - деньги на ветер.

10. Почему не гнал через CCX - даже не слышал о таком. Разгоняю лишь по "старой школе".

Еще раз о задачах, для которых собирался этот компьютер - "интервью" с архитектором

Как когда-то правильно подметили в комментариях: "каждый должен заниматься своим делом". Архитектор должен разбираться в своей сфере деятельности, а мое дело - писать, правильно составлять текст и заниматься компьютерами. И, так как данная статья ориентирована не только на постоянных читателей, но и служит для привлечения потенциальных архитекторов или тех, кто планирует стать архитектором, я взял "интервью" у "заказчика", чтобы дать читателям четкое понимание того, чем занимается профессионал на этом компьютере, каким софтом пользуется, и для чего собиралась именно такая сборка.

Данная сборка ориентирована для работы в следующих программах:

  • ArchiCAD и AutoCAD - для выполнения чертежей;
  • 3ds Max + Corona Renderer - для работы в 3D;
  • Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition, Marvelous Designer - ситуативно;
  • ZBrush - для работы в будущем.

Как можно понять, универсальность - один из критериев подбора комплектующих для профессионального инструмента. Поэтому я и говорил, что данная сборка не просто рендер-машина, а универсальный инструмент, за которым приятно работать творческому человеку c уклоном в архитектуру и дизайн. И, собственно, если кто-то сомневается в уровне профессионализма этого человека, вот некоторые работы, которые он выполнял на ноутбуке с i7 7700HQ:


Интерьер

 

Экстерьер

 "Дорабатываем ПК напильником" - максимальный разгон модулей Crucial Ballistix Black, объемом в 32 Гб для платформы AM4


В предыдущей статье, я пообещал, что мы выжмем все из модулей Crucial Ballistix Black [BL2K16G30C15U4B], разогнав их до 3800 MHz, что является разумным максимумом для платформы AM4 на сегодняшний день. И, собственно, нам удалось выжать все из этих модулей оперативной памяти, сохраняя приемлемый вольтаж.

Предоставляю вашему вниманию результат разгона данных модулей до 3800 MHz Cl16 при напряжении 1.4 вольта:

А я напомню вам, что цена этих модулей составила всего около 10 000 рублей. Да, кто-то скажет, что напряжение несколько высокое, но мы все продумали и ОЗУ будет обдуваться  дополнительным вентилятором.

Собственно, информация из AIDA64 Cache & Memory Benchmark не полная, так как почему-то установленная версия программы ужасно работает с процессором Ryzen 9 3900. Она не может показать истинную температуру процессора, а также при прохождении бенчмарка оперативной памяти "вылезает" ошибка совместимости. Искать где-то более свежую и подходящую версию программы не было возможности, так как интернет в доме у человека исключительно мобильный. Но, самое главное - основные показатели памяти корректно отображаются - этого достаточно, я так считаю.

Тестирование сборки в комплексном разгоне

А перед началом тестирования давайте еще раз ознакомимся с тестовым стендом:

  • Процессор: AMD Ryzen 9 3900, OC 4300 MHz;
  • Материнская плата: ASUS TUF B450M-PRO GAMING;
  • ОЗУ: Crucial Ballistix Black [BL2K16G30C15U4B] 2x16 Gb, OC 3800 MHz CL16;
  • Хранилище данных: A-Data XPG GAMMIX S11 Pro M.2 AGAMMIXS11P-1TT-C;
  • Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
  • Система охлаждения: GELID Phantom;
  • Блок питания: Enermax RevoBron ERB600AWT;
  • Видеокарата: Palit Dual GTX 1070;
  • Корпус: Be quiet Pure Base 500 Window;
  • Вентиляторы: комплектные + Gelid Silent 14 [FN-SX14-10] ;
  • Монитор: LG 27UL500.

Тестирование проходило в закрытом корпусе, как бы это происходило в условиях реальной эксплуатации. Никакие "лабораторные" и "тестовые" условия не создавались.

Итак, тестировать ПК мы будем исключительно в рабочих задачах. Всю интересующую вас синтетику и тестирование сборки в играх мы оставим для следующей статьи.

Давайте для начала протестируем в Corona Benchmark прошлый "инструмент" архитектора - ноутбук с i7 7700HQ, чтобы было с чем сравнивать.

Ноутбуку на базе процессора i7 7700HQ понадобилось 4 минуты и 57 секунд, чтобы отрендерить сцену в бенчмарке.

i7 7700HQ

Ryzen 9 3900, разогнанный до частоты в 4.3 GHz справился с той же сценой в бенчмарке за 1 минуту и 7 секунд, что, грубо говоря, означает пятикратное превосходство нового инструмента над старым.

Ryzen 9 3900, OC 4300MHz

И если заглянуть в актуальную таблицу на сайте Corona Benchmark, можно заметить, что наш экземпляр процессора Ryzen 9 3900 обогнал ранее лидирующий экземпляр Ryzen 9 3900X на более чем 14 секунд.

Рейтинг процессоров Ryzen 9 3900X

 А можно пойти дальше и открыть результаты процессоров Ryzen 9 3950X и становится ясно, что наш экземпляр Ryzen 9 300 оставил в аутсайдерах некоторые процессоры с 16 ядрами и 32 потоками. А если вспомнить, все тесты проходят на материнской плате стоимостью в 8000 рублей и под башней за 4000 рублей, которую я считаю лучшим выбором для экономных энтузиастов. 

Рейтинг процессоров Ryzen 9 3950X

 

 Но рекорды рекордами, синтетика синтетикой, давайте же взглянем на реальное время рендера процессора и его температуты, которые "захватывались" программой OCCT.

Итак, для теста был выбран старый проект, выполненный архитектором еще на ноутбуке с i7 7700HQ. По словам самого владельца, ноутбук рендерил данную сцену около 10 часов. В нашем же случае общее время работы составило всего 46 минут и 50 секунд: 

Процесс рендера

Но при этом стоит учитывать, что проект удалось перенести не полностью из-за несовместимости версий движка программы. Поэтому при переносе исчезли деревья на заднем фоне и некоторые детали, что привело к значительному сокращению времени рендера. Поэтому реальная скорость рендера увеличилась лишь примерно в 5 раз.

Итак, давайте теперь взглянем на температуры, которых удалось достичь при рендере:

Температурные показатели

Итак, даю расшифровку: во время 46 минут рендера температура держалась ниже 80 градусов ( 75-76 градусов), что даже не дотягивает до уровня нагрузки Linpack. Далее температура процессора резко возросла, когда происходил Denoiser, который, возможно использует какие-то инструкции. Но как по мне, температура в 90 градусов в крайне незначительном отрезке времени - это не повод уменьшать разгон процессора, потому что в реальной работе система сохраняет стабильность и не выключается.

Заключение

На этом, собственно, можно и завершить данную статью, но не цикл о компьютере для архитектора. В следующей статье мы обязательно протестируем систему в играх и бенчмарках, а какие именно тесты вам будут интересны - напишите об этом в комментариях.

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E1nher1
18:15
Проблемы?
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Alagar81
18:14
Дык ПК даже не его вроде :)
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
RussianNeoguy
18:14
Какой ты к фуям архитектор? 20-летний шкет с одним лишь словом в мозгах «бюджетность». Ты юный бич, а не архитектор.
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Alagar81
18:12
Любитель хайпа и кликбейтовых заголовков 😅
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
i love smallvill
18:12
ну да. ну да. видимо мне вместо 2070s подсунули 2080ти раз в 2к на высоких 70 фпс в среднем)
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
mo3ulla
18:11
а что новый разъем был стандартизирован ? PCIE 12V 12 pin? в ОЕМ сегменте возможна абсолютно любая дичь ...в ретейле увы . только станлартизированное
Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
TNT
18:04
У 10700K 8 ядер, не 10, но запустить в них можно 16 потоков вместо 2. Ну, где-то между 5-10 раз и будет, прирост немалый. Конечно же, в мультипотоке. Сейчас найти что-то, где нужно 1-2 потока очень сл...
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
E1nher1
18:02
Ну, для бакалавра 32 гига нормально. Он выживал на 4 ядрах и 16 гиг в одноканале с файлом подкачки в 90 гигов
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Владимир Мелехов
18:00
У нас визуализатор ругается на 32гб, но там по 8 секций многоэтажек в сцену может попасть.
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
E1nher1
17:57
Надо больше памяти - докинет ещё . Но это уже с T-топологией плата понадобится . Там другие бюджеты
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
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