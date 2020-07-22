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Достаточно типичная и распространенная проблема владельцев решений от AMD - в сокет материнской платы попала термопаста! Что же делать? Без паники, в данной статье я продемонстрирую один из самых бюджетных и простых способов отремонтировать материнскую плату и, самое главное, быстро и эффективно ее просушить, пусть и несколько экстремально.

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Итак, ситуация: в сокет материнской платы попала термопаста. Как это могло произойти? Допустим, слишком водянистая и некачественная термопаста затекла в сокет при прижиме кулера к процессору. Или вы случайно капнули термопастой в сокет. Или при снятии кулера с процессора термопаста потекла и испачкала сокет. Ситуации могут быть совершенно разные, но решение одно - перестать волноваться и промыть сокет материнской платы.

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Итак, перед тем, как вы повторите описанные мной действия, помните, что все это вы проделываете на свой страх и риск. Если вы не уверены в своих навыках или не доверяете моим кустарным методам ремонта, то лучше обратитесь в сервисный центр.

Теперь, когда формальность соблюдена, и с нами остались лишь энтузиасты и экспериментаторы начнем с банального: если в сокет материнской платы попала термопаста, то, скорее всего, она попала и на подложку процессора:

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Все процессоры с ножками чистятся одинаково: при помощи зубной щетки с мягким ворсом. Также вам понадобится спирт, бензин или ацетон (обезжириватель). К сожалению, достаточно крепкого спирта у меня не имеется, но припасен обезжириватель. Да, и вы могли заметить на первой фотографии два одеколона. Они хоть и достаточно крепкие, но я бы их крайне не советовал использовать при чистке комплектующих из-за наличия в их составе эфирных масел и других примесей. Я просто макаю зубную щетку в бутылку с обезжиривателем и начинаю зачищать ей процессор: делаю это вертикальными и горизонтальными движениями зубной щетки. Абсолютно не прилагаю никаких усилий, термопаста счищается от количества обезжиривателя и интенсивности движений.

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Спустя несколько минут процессор очищен от термопасты:

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Теперь приступаем к чистке сокета. Вам понадобится опять же спирт (хотя можно воспользоваться и ацетоном, но он оставляет следы). Для таких целей я специально приобрел в аптеке муравьиный спирт (его стоимость составила 30 рублей за флакон 50 грамм) - продажа свободная и без ограничений по возрасту. Но я советую использовать как можно более чистый спирт, лучше найдите изопропиловый спирт, так как тот же муравьиный аптечный спирт всего 70 градусов. Мой же бюджет на ремонт был ограничен 30 рублями, и я не стал где-то искать дешевый изопропиловый спирт.

Наливаем, собственно, рюмочку, и опрокидываем... Но не в себя, а в сокет материнской платы. Также можно залить в сокет и обезжириватель или бензин, таким методом мне тоже удавалось прочистить сокет от термопасты в одном из прошлых ремонтов, но спирт - это все-таки более приемлемый вариант чистки сокета материнской платы.

Обязательно льем спирт или обезжириватель в сокет под углом в 45 градусов. При этом вы должны дуть в сокет материнской платы и хорошенько вычищать термопасту той же зубной щеткой. Также вам может пригодиться зубочистка. Не забудьте извлечь батарейку из материнской платы!

Конечно, вы также можете попробовать отмыть обесточенную материнскую плату при помощи обыкновенной воды и "фери", которую так любят ремонтники ноутбуков. Но я самолично никогда не пробовал столь экзотические методы ремонта материнских плат. Но если мне попадется под руку столь грязная материнская плата, которую придется мыть в ванной с "фери", то я обязательно детально опишу сей процесс.

Тщательная чистка сокета, конечно, занимает чуть больше времени, чем чистка процессора. И я не советую сразу выливать весь спирт в сокет материнской платы, лучше это делать поэтапно по 1/4 рюмки или флакона за раз. Если же сокет материнской платы испачкан крайне сильно, то могу посоветовать взять в аптеке больше, чем один флакон муравьиного спирта.

И теперь, когда сокет материнской платы очищен от термопасты, настала самая главная часть ремонта, от которой на 90% зависит будущая работоспособность платы - правильная сушка. Итак, есть очень "лайтовые" варианты, как высушить материнскую плату: вставить ее в вытяжку, просушить плату на радиаторе раскаленной батареи отопления, или в жаркий летний день высушить плату под палящим солнцем. Есть еще вариант с феном, который требует правильного подхода и умелого обращения. Но я все-таки воспользуюсь одним из самых нетипичных, экстремальных, но крайне эффективных способов сушки материнской платы: при помощи духовки!

Итак, как это делаю я: выбираю в духовом шкафу режим "конвекция", ставлю температуру печи на 80 градусов (температуру выше ставить крайне не советую, а если вы обеспокоены сохранностью вашей материнской платы, то выберите температуру в 50 градусов, если духовка позволяет, если же вы не уверены в температуре внутри духового шкафа, то откажитесь, от данного способа сушки), хорошенько прогреваю печь.

Далее следует подготовить материнскую плату: на ней не должно быть никаких сторонних комплектующих. Батарейку также следует извлечь. Я кладу материнскую плату на деревянную разделочную доску и помещаю ее в печь.

"Запекать" материнскую плату стоит не более 20 минут. Дверцу духового шкафа лучше всего оставить приоткрытой, чтобы обезопасить плату от излишнего перегрева, а испарение жидкостей происходило более эффективно.

По истечении отведенного времени, материнскую плату следует аккуратно извлечь из духовки. Лучше всего воспользоваться прихватом или полотенцем, чтобы не обжечь руки, так как материнская плата "с пылу с жару" выходит очень горячая!

Далее даем плате немного остыть, буквально 5-10 минут. Теперь, собственно, можно подключить материнскую плату и проверить ее на работоспособность, что я, собственно говоря, и сделал. А в качестве подтверждения тому, что материнская плата осталась жива после моих методов ремонта, процесс ее включения был задокументирован на видео:

Собственно, мы слышим знакомый писк, сообщающий нам о неисправности либо же отсутствии видеокарты. Тот же самый писк мы слышали и в прошлый раз, когда собирали кастомную систему водопроводного охлаждения, крайне советую ознакомиться.

Как показала проверка, материнская плата осталась жива после моих методов ремонта, это значит, что наши эксперименты с 939 сокетом обязательно продолжаться.

Заключение

Собственно, вот такой способ чистки сокета от термопасты мне известен. Эффективен ли данный ремонт? Безусловно. Безопасен ли он? Сомнительно. Чтобы не попадать в такую ситуацию и огородить себя от экстремальных методов ремонта материнской платы, советую использовать более вязкую и качественную термопасту. Обязательно ту, которая не проводит электрический ток.

А сталкивались ли вы с попаданием термопасты в сокет материнской платы, и какие способы чистки сокета известны вам?