Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях

[ ] для раздела Блоги
6
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Достаточно типичная и распространенная проблема владельцев решений от AMD - в сокет материнской платы попала термопаста! Что же делать? Без паники, в данной статье я продемонстрирую один из самых бюджетных и простых способов отремонтировать материнскую плату и, самое главное, быстро и эффективно ее просушить, пусть и несколько экстремально.

реклама

Итак, ситуация: в сокет материнской платы попала термопаста. Как это могло произойти? Допустим, слишком водянистая и некачественная термопаста затекла в сокет при прижиме кулера к процессору. Или вы случайно капнули термопастой в сокет. Или при снятии кулера с процессора термопаста потекла и испачкала сокет. Ситуации могут быть совершенно разные, но решение одно - перестать волноваться и промыть сокет материнской платы.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Итак, перед тем, как вы повторите описанные мной действия, помните, что все это вы проделываете на свой страх и риск. Если вы не уверены в своих навыках или не доверяете моим кустарным методам ремонта, то лучше обратитесь в сервисный центр.

Теперь, когда формальность соблюдена, и с нами остались лишь энтузиасты и экспериментаторы начнем с банального: если в сокет материнской платы попала термопаста, то, скорее всего, она попала и на подложку процессора:

реклама

Все процессоры с ножками чистятся одинаково: при помощи зубной щетки с мягким ворсом. Также вам понадобится спирт, бензин или ацетон (обезжириватель). К сожалению, достаточно крепкого спирта у меня не имеется, но припасен обезжириватель. Да, и вы могли заметить на первой фотографии два одеколона. Они хоть и достаточно крепкие, но я бы их крайне не советовал использовать при чистке комплектующих из-за наличия в их составе эфирных масел и других примесей. Я просто макаю зубную щетку в бутылку с обезжиривателем и начинаю зачищать ей процессор: делаю это вертикальными и горизонтальными движениями зубной щетки. Абсолютно не прилагаю никаких усилий, термопаста счищается от количества обезжиривателя и интенсивности движений.

реклама

Спустя несколько минут процессор очищен от термопасты:

реклама

Теперь приступаем к чистке сокета. Вам понадобится опять же спирт (хотя можно воспользоваться и ацетоном, но он оставляет следы). Для таких целей я специально приобрел в аптеке муравьиный спирт (его стоимость составила 30 рублей за флакон 50 грамм) - продажа свободная и без ограничений по возрасту. Но я советую использовать как можно более чистый спирт, лучше найдите изопропиловый спирт, так как тот же муравьиный аптечный спирт всего 70 градусов. Мой же бюджет на ремонт был ограничен 30 рублями, и я не стал где-то искать дешевый изопропиловый спирт.

Наливаем, собственно, рюмочку, и опрокидываем... Но не в себя, а в сокет материнской платы. Также можно залить в сокет и обезжириватель или бензин, таким методом мне тоже удавалось прочистить сокет от термопасты в одном из прошлых ремонтов, но спирт - это все-таки более приемлемый вариант чистки сокета материнской платы.

Обязательно льем спирт или обезжириватель в сокет под углом в 45 градусов. При этом вы должны дуть в сокет материнской платы и хорошенько вычищать термопасту той же зубной щеткой. Также вам может пригодиться зубочистка. Не забудьте извлечь батарейку из материнской платы!

Конечно, вы также можете попробовать отмыть обесточенную материнскую плату при помощи обыкновенной воды и "фери", которую так любят ремонтники ноутбуков. Но я самолично никогда не пробовал столь экзотические методы ремонта материнских плат. Но если мне попадется под руку столь грязная материнская плата, которую придется мыть в ванной с "фери", то я обязательно детально опишу сей процесс.

Тщательная чистка сокета, конечно, занимает чуть больше времени, чем чистка процессора. И я не советую сразу выливать весь спирт в сокет материнской платы, лучше это делать поэтапно по 1/4 рюмки или флакона за раз. Если же сокет материнской платы испачкан крайне сильно, то могу посоветовать взять в аптеке больше, чем один флакон муравьиного спирта.

И теперь, когда сокет материнской платы очищен от термопасты, настала самая главная часть ремонта, от которой на 90% зависит будущая работоспособность платы - правильная сушка. Итак, есть очень "лайтовые" варианты, как высушить материнскую плату: вставить ее в вытяжку, просушить плату на радиаторе раскаленной батареи отопления, или в жаркий летний день высушить плату под палящим солнцем. Есть еще вариант с феном, который требует правильного подхода и умелого обращения. Но я все-таки воспользуюсь одним из самых нетипичных, экстремальных, но крайне эффективных способов сушки материнской платы: при помощи духовки!

Итак, как это делаю я: выбираю в духовом шкафу режим "конвекция", ставлю температуру печи на 80 градусов (температуру выше ставить крайне не советую, а если вы обеспокоены сохранностью вашей материнской платы, то выберите температуру в 50 градусов, если духовка позволяет, если же вы не уверены в температуре внутри духового шкафа, то откажитесь, от данного способа сушки), хорошенько прогреваю печь.

Далее следует подготовить материнскую плату: на ней не должно быть никаких сторонних комплектующих. Батарейку также следует извлечь. Я кладу материнскую плату на деревянную разделочную доску и помещаю ее в печь.

"Запекать" материнскую плату стоит не более 20 минут. Дверцу духового шкафа лучше всего оставить приоткрытой, чтобы обезопасить плату от излишнего перегрева, а испарение жидкостей происходило более эффективно.

По истечении отведенного времени, материнскую плату следует аккуратно извлечь из духовки. Лучше всего воспользоваться прихватом или полотенцем, чтобы не обжечь руки, так как материнская плата "с пылу с жару" выходит очень горячая!

Далее даем плате немного остыть, буквально 5-10 минут. Теперь, собственно, можно подключить материнскую плату и проверить ее на работоспособность, что я, собственно говоря, и сделал. А в качестве подтверждения тому, что материнская плата осталась жива после моих методов ремонта, процесс ее включения был задокументирован на видео:

Собственно, мы слышим знакомый писк, сообщающий нам о неисправности либо же отсутствии видеокарты. Тот же самый писк мы слышали и в прошлый раз, когда собирали кастомную систему водопроводного охлаждения, крайне советую ознакомиться.

Как показала проверка, материнская плата осталась жива после моих методов ремонта, это значит, что наши эксперименты с 939 сокетом обязательно продолжаться.

Заключение

Собственно, вот такой способ чистки сокета от термопасты мне известен. Эффективен ли данный ремонт? Безусловно. Безопасен ли он? Сомнительно. Чтобы не попадать в такую ситуацию и огородить себя от экстремальных методов ремонта материнской платы, советую использовать более вязкую и качественную термопасту. Обязательно ту, которая не проводит электрический ток.

А сталкивались ли вы с попаданием термопасты в сокет материнской платы, и какие способы чистки сокета известны вам?

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

своими руками ремонт материнской платы ремонт своими руками в сокет материнской платы попала термопаста если термопаста попала в сокет если термопаста попала в сокет am2 если термопаста попала в сокет am2+ если термопаста попала в сокет am3 если термопаста попала в сокет am3+ если термопаста попала в сокет am4 как мыть материнскую плату как очистить материнскую плату как очистить сокет материнской платы как промыть сокет как просушить материнскую плату как сушить материнскую плату мойка материнской платы ремонт в домашних условиях сушка материнской платы термопаста в сокете термопаста попала в сокет чистка сокета чистка сокета материнской платы что делать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
89

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 56
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Более 60 устройств Huawei вместе с EMUI 11 получат технологию распределенного использования
4
Самый мощный флагман 2019 года – HUAWEI Mate 30 Pro официально подешевел на 27 000 рублей – производительный процессор, продвинутые камеры, быстрая зарядка и многое другое
1
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат прошивку MIUI 12 на втором этапе обновления
16
Epic Games купила одну из самых популярных игр Steam с 60 миллионами проданных копий и намерена сделать её бесплатным эксклюзивом в своём магазине
11
Официальные изображения Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 и Galaxy Note 20 Ultra попали в сеть
1
Вышла стабильная российская прошивка MIUI 12 на 21 смартфон Xiaomi – список и ссылки на закачку от 21 июля
9
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
63
AMD Ryzen 7 4700G до 5,0 ГГц по всем 8 ядрам c ОЗУ DDR4-5400
47
Согласно утечкам AMD RDNA2 получит превосходство над графическими процессорами Nvidia Ampere
80
NVIDIA GeForce RTX 3080 предположительно на 20% быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti
66
Процессоры AMD Renoir официально представлены в Японии — объявлена дата начала продаж и стоимость
25
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti
27
Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
11
iPhone 11 рекордно подешевел – самый популярный смартфон 2020 года с Apple A13 Bionic, защитой IP68, экраном Liquid Retina и Face ID по лучшей цене
6
Инженер Sony утверждает, что GPU консоли PS5 не основан на RDNA 2, а является гибридом между RDNA1 и RDNA2
9
MSI представила новую линейку видеокарт серии Radeon RX 5600 XT, которая может получить очень заманчивый ценник
13
Хакерская группировка PARADOX взломала ещё одну популярную ААА-игру с интегрированной защитой Denuvo
13
AMD официально анонсировала процессоры Renoir для настольных ПК
10
Представитель AMD заявил, что процессоры Ryzen 4000-й серии способны удивить фанатов компании
17
GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
39

Популярные статьи

JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
71
GTA 6 выйдет не раньше 2023 года - разбираем проблемы Rockstar
9
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
126
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
23
Sega Mega Drive – 16-битный хит
57
Сравнение GTX 750 Ti c GTX 750 — на ступеньку выше
35
Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)
56
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
20
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
6

Сейчас обсуждают

Константин Назаров
17:58
Нет, не надо так делать. Надо наоборот, что-бы меньше использовалось.
AMD Big Navi будет оснащена 16 Гб VRAM, окончательный дизайн еще не завершен, запуск в 4 квартале 2020 года
MriS
17:57
Через чипсет не реализовано подключение pcie 4.0 устройств, нафиг там вентилятор.
ASRock представила материнские платы для рабочих станций и серверов на чипсете X570
&lt;TopUpdate&gt;
17:56
Ну если термопаста не токопроводящая, а она как правило не токопроводящая. То смысла беспокоится нету, от того, что она попала в сокет.
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
Alexey Gritsenko
17:55
Похоже на советы от Первого Канала) Что нужно сделать, чтобы термопаста попала в сокет? Достаточно типичная и распространенная проблема владельцев решений от AMD? Что за чушь?
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
Eugene Winestein
17:53
Краткое содержание статьи: будет на 20% производительней 2080Ti. А может и не будет. А может и не 2080Ti. Может быть выйдет 3080Ti. А может 3090. А может и то и другое. А возможно и Титан. А может воо...
GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
volodei
17:51
Аххах, норм шутейка
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
SMA
17:51
Иногда играю на эмуляторе сейчас, в каталоге 1113 игр, и перечислить вот так вот сразу свой топ десять практически не реально, тогда практически все игры на сеге, особенно после денди, были просто шед...
Sega Mega Drive – 16-битный хит
Inttz
17:51
Как намазать демонстрировалось автором ранее)..Не повредит заодно на всякий случай написать статью,как очистить разъемы DIMM от термопасты)
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
Dmitry Tochilin
17:51
Давай будем реалистами... чтобы термопаста попала в сокет или под ножки - это надо быть победителем по-жизни... Такое сделать можно только специально Любая термопаста с хорошей теплопроводностью по-у...
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
Алексей Носков
17:47
Купил себе с полгода назад стародельный клон МД2 95-го года выпуска. Перевел его в пал 60, и теперь временами вспоминаю молодость. Благо, есть неплохой кинескопный Ролсен в идеальном состоянии, что по...
Sega Mega Drive – 16-битный хит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем