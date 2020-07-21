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Имелся бюджет в 1400 рублей, на балконе покрывался пылью старенький компьютер на 939 сокете с процессором AMD Athlon 64 и двумя гигабайтами DDR1 памяти, а где-то там же лежала старенькая видеокарта Sapphire Radeon HD 2600 Pro на шине PCI-e в неизвестном состоянии, но с рабочим кулером, от чего я ее заочно причислил к "живым и готовым к экспериментам" комплектующим. И мне ничего не мешало реализовать свою давнюю мечту, собрав кастомную систему водопроводного охлаждения.

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Первым делом я зашел на местную барахолку, где обнаружил водоблоки стоимостью в 500 рублей за штуку. За такую цену, подумал я, надо купить и два, а может даже и три. К сожалению, продавец не захотел со мной торговаться и скидывать хотя бы 200 рублей при покупке трех водоблоков и, собственно, мой бюджет был ограничен лишь двумя китайскими водоблоками, общей стоимостью, как не сложно догадаться, 1000 рублей.

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Далее я пошел на рынок, где приобрел 4 метра силиконового шланга 8 размера, что обошлось мне в 160 рублей. Я ничего заранее не высчитывал и прикинул очень примерные значения, при условии имеющегося на эксперимент бюджета. И на оставшиеся 240 рублей я купил упаковку из ста толстых хомутов для надежной фиксации водопроводящих трубок на водоблоке.

Собственно, на этом мой бюджет был исчерпан, а дома у меня были припасены скотч и изолента.

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И, так как испытывать кастомную систему водопроводного охлаждения планировалось традиционно на кухне, там же я и сел "колхозить", а если учитывать обстановку, то "готовить" кустарную СВО.

Теория сборки кустарной СВО в условиях 939 сокета

Итак, сокет 939 славится в первую очередь чрезвычайно горячими чипсетами, "благодаря" которым очень мало плат от AMD того времени дожили до наших дней. А если быть более точным, то проблема тут не сколько AMD, сколько компании Nvidia, выпустившей крайне горячие чипсеты nForce4, на котором и базируется моя материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9. Поэтому водопроводное охлаждение чипсета стало первым по важности в построении кастомной СВО. Далее, конечно, хотелось закрепить еще один водоблок непосредственно на процессор, но отсутствие на плате соответствующего крепления и наличие лишь скобы сделали данную затею крайне сомнительным и трудозатратным делом. Вместо этого я решил залудить процессор и припаять к его крышке кулер (об этом в одной из следующих статей). Второй же водоблок был закреплен на видеокарте и был призван охладить видеочип, который по задумке должен был подлежать разгону.

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Трубка из крана должна быть присоединена к водоблоку, находящемуся на чипсете. Далее вода должна идти к водоблоку, охлаждающему графический процессор видеокарты. А из этого водоблока должна выходить сливная трубка, ведущая в раковину. В теории все просто, можно приступать к "приготовлению" кастомной СВО.

Сборка и подключение кустарной СВО

Начнем с приготовления видеокарты. Расположим видеоадаптер на разделочной доске и аккуратно снимем прилипшую намертво систему охлаждения, если охлаждение прилипло крайне серьезно, то следует воспользоваться спиртом либо же прогреть радиатор феном, а потом пытаться отдирать систему охлаждения. Далее рекомендуется нанести термопасту на чип и приложить водоблок так, как и планируется его закреплять:

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Далее я насадил на штырь пружину, теоретически защищающую кристалл от скола, сверху накинул пластиковую шайбу, служащую для того, чтобы предотвратить замыкание и не повредить плату металлической пружиной. Я вставил оба штыря в отверстия, прижал водоблок при помощи комплектного и нехитрого крепежа и зафиксировал получившуюся конструкцию двумя круглыми гайками, которые удобно закручивать пальцами.

Далее я приступил к приготовлению материнской платы. Снял радиатор с вентилятором с чипсета, очистил чип от прилипшей термопрокладки, обезжирил чипсет ацетоном, нанес термопасту и приложил водоблок, так, как посчитал нужным.

Установка водоблока на чипсет материнской платы не составила труда, процесс полностью идентичен установке водоблока на графический процессор видеокарты.

Далее я нарезал 4 метра трубы при помощи канцелярского ножа на необходимые мне отрезки. Вышло: один небольшой отрезок (около 40 см), соединяющий водоблоки на чипсете и графическом процессоре; и два равных по длине куска, служащих для подачи и слива воды.

Следующим шагом было насаживание трубок на соответствующие места на водоблоках. Трубки для надежности я затянул хомутами. Конечно, для продолжительного использования кустарного СВО, трубки потребуют более надежной фиксации, но так как в моем случае все собирается на время эксперимента, а мое экспериментальное железо стоит даже дешевле, чем собранная под нее СВО, я решил прибегнуть к самому бюджетному варианту крепления.

Далее следовало крепление водопроводной трубки к крану. Силиконовый шланг идеально влезал в трубу крана, я протиснул его достаточно глубоко, повел его по крановой дуге. Далее я использовал изоленту для герметизации получившегося водопровода. Целого мотка изоленты в данном случае было бы много, я не использовал даже и четверти имеющейся изоляционной ленты. Поверх нее я намотал скотч. Данное действие было выполнено лишь в целях экономии имеющейся изоленты, но в целях надежности и герметизации лучше не поскупиться на изоляционную ленту, а еще лучше - найти более надежный способ крепления.

И вот, когда кустарная "водянка" была подключена, я традиционно расположил материнскую плату на варочной поверхности, принес свой монитор, подключил экспериментальный блок питания, для удобства подключил переднюю "морду" корпуса к панели, чтобы с легкостью включать систему. Также я установил вентилятор для обдува водоблока, расположенного на чипсете, так как его температура из-за холодной воды будет меньше, чем температура воздуха (а сейчас на моей кухне гораздо больше 30 градусов), и, следовательно, будет образовываться конденсат, который следует сдувать. Лучше, конечно, использовать более высокооборотистый вентилятор, но я использую тот, который у меня есть в наличии.

Теперь можно переходить к запуску ПК с кустарной системой водопроводного охлаждения.

Первый "тестовый" запуск системы водопроводного охлаждения и ПК с неожиданной проблемой

Запуск системы водопроводного охлаждения я, естественно, задокументировал на видео, где, собственно, выяснилась главная проблема всей этой только что собранной системы:

Как вы можете слышать и видеть: видеокарта оказалась трупом. И нет, я не сколол ей кристалл, когда устанавливал водоблок. Просто этот Sapphire Radeon HD 2600 Pro я вытащил когда-то из сгоревшего компьютера и, так как на ней вращался кулер при подключении к тестовой материнской плате, я предварительно посчитал ее "живой". И на этом, собственно, испытания системы водопроводного охлаждения завершились - покупка экспериментальной видеокарты "в сделку не входила", да и у меня кончилась годная термопаста, а осталось лишь два тюбика бесполезной КПТ-8, которую использовать в экспериментах - просто кощунство.

Самое главное: такая кустарная система водопроводного охлаждения оказалась рабочей, пусть мы и не проверили ее эффективность в разгоне. А, жаль - я планировал хорошенько разогнать систему и проверить ее в моем любимом бенчмарке "Зова Припяти".

Но не стоит отчаиваться, продолжение экспериментов с водопроводным охлаждением обязательно будет, как только я раздобуду практически любую видеокарту, которую в случае чего было бы не жалко, если она падет в оверклокинге отправиться в Вальгаллу из-за прорвавшего водоблока (моя GTX 260 подошла бы просто идеально). И, конечно, потенциал 939 сокета - это хорошо, но очень хотелось бы отыскать систему на 775 сокете (или хотя бы на 478), потому что водопроводное охлаждение чипсета - это не совсем подходящее применение для водоблока, пусть и выглядящее эффектно.

Напутствие и меры предосторожности

Я бы не рекомендовал повторять такие эксперименты, так как велика вероятность сколоть кристалл при неумелой установке и фиксации водоблока. Также несмотря на бюджетность и эффективность данной системы охлаждения, ее установка для долгосрочного использования обесценивается из-за огромных расходов за холодную воду. Если вы планируете собирать кустарную систему жидкостного охлаждения, то лучше придумать какое-то решение с замкнутой системой циркуляции воды, да, это не будет так эффективно, как система водопроводного охлаждения, но такое решение обеспечит безопасность вашим комплектующим. И не стоит забывать об электропроводности обычной воды, для исключения фатального исхода от потекшей СВО, следует использовать жидкости, которые не проводят электрический ток. Например, высокочистое масло, но возникает другой вопрос: где найти помпу, способную прокачивать столь плотную жидкость?

Заключение

Собственно, если тема с созданием и испытанием кустарного жидкостного охлаждения для компьютера вам покажется интересной, то я могу попробовать собрать замкнутую систему жидкостного охлаждения и проверить некоторые жидкости на эффективность теплоотвода, также мы обязательно продолжим экспериментировать с водопроводным охлаждением, как только мне удастся найти подходящую видеокарту и, желательно, платформу на 775 сокете с Core 2 Duo или Core 2 Quad.