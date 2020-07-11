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Первая половина 2020 года, к счастью, осталась позади, на дворе лето - время гулять, выезжать на природу, набираться сил и здоровья, но мой прагматичный ум энтузиаста рукам покоя не дает, и даже летом я продолжаю заниматься любимой работой, связанной с ПК. "Собирай игровой ПК летом, а игры закупай в Steam" - я так считаю. Пусть и вторая часть данного изречения не имеет никакого отношения к сегодняшней статье, но она все же справедлива.

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Но как минимум одна лишь летняя пора - уже повод начать собирать игровой компьютер, чтобы остальные 9 холодных месяцев проводить за ним, играя в новинки и любимые старые игры. Но чем отличается хороший игровой ПК от плохого? Тем, что рациональная сборка игрового компьютера не требует апгрейда в ближайшие несколько лет, в ней все учтено до мелочей. Да, все мы знаем эти типичные ошибки при сборке игрового компьютера, когда покупается некачественный блок питания, один модуль оперативной памяти, слабый процессор, выбирается потерявший актуальность сокет, идет переплата за бесполезный функционал материнской платы при неумении разгонять и так далее. Это все заезженно до дыр и обсуждать в который раз не интересно.

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Но я собрал для вас топ 5 неочевидных, но распространенных ошибок при сборке игрового ПК в 2020 году, цена которым - потерянные деньги и FPS в играх. И, если вы хотите собрать грамотный игровой компьютер, то дочитать данный топ до конца крайне рекомендуется, чтобы случайно не ошибиться.

Первая неочевидная, но распространенная ошибка: "неосознанный Flex Mode"

Никогда не слышали о "гибком режиме" работы оперативной памяти? Неудивительно, ведь даже некоторые опытные читатели нашего сайта при излишнем желании сэкономить совершают данную ошибку, как уже выяснилось из комментариев под предыдущей статьей.

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Итак, давайте попробуем разобраться, что же такое "Flex Mode" или "гибкий режим" работы модулей ОЗУ.

Допустим, вы решаете сэкономить и покупаете два модуля оперативной памяти разных емкостей в надежде получить больший объем ОЗУ, но при этом сильно сэкономить. Но что же происходит на самом деле? В двухканальном режиме памяти будут работать лишь равные объемы памяти с каждого модуля, допустим вы покупаете 16 и 4 Гб, а в двухканальном режиме получаете лишь 8 гигабайт, остальные же 12 будут работать в одноканальном режиме.

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И тут типичная ситуация, когда жадность идет в укор производительности. Ваши 20 гигабайт ОЗУ окажутся "кукурузными", а результат от такой сборки будет даже хуже, чем если бы вы просто имели два модуля по 8 гигабайт.

Если в данном вопросы вы не доверяете мне, то обратимся на официальный сайт Intel, где подробно описаны режимы работы оперативной памяти.

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Отсюда следует, что популярные "экономные" сборки по типу 8+4 гб ОЗУ не только бесперспективные, но еще и крайне вредные. Стоит запомнить, что следует покупать исключительно равные по объему модули оперативной памяти, и тогда все у вас будет хорошо.

Вторая неочевидная, но распространенная ошибка: "ядра важнее архитектуры / IPC / частоты"

И тут снова проявление той самой жадности, когда покупаются процессоры с 8 ядрами (а для Xeon актуальны и 12 ядер), которые оказываются слабее в ряде игр, чем 6 (а иногда и 4) сильных ядра. Современные игры хоть и "научились" распределять нагрузку по ядрам более эффективно, чем это было 7 лет назад, но производительность на ядро и высокая тактовая частота все еще несомненно важны для игр. Если вы лишь играете в игры, то для вас нет никакого смысла рассматривать к покупке процессоры с большим количеством слабых ядер. Очевидный пример: выбор между Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 3500X. 8 ядер против 6, наличие SMT против отсутствия данной технологии. Цена аналогичная. И в данном случае большие плавность и FPS в играх вам обеспечит Ryzen 5 3500X, обладающий в два раза большим кэшем третьего уровня и более совершенным контроллером памяти. Также альтернативным выбором будет Ryzen 3 3300X, который покажет себя лучше не только в сравнении с Ryzen 5 1600 AF, но и в сравнении с Ryzen 7 1700, обладая вдвое меньшим количеством ядер, но лучшими архитектурой и компоновкой ядер.

Третья неочевидная, но распространенная ошибка: "в погоне за проверенными брендами оперативной памяти"

Безусловно, именитые OEM-производители Hynix, Crucial (от Micron) и Samsung выпускают отличные за свою цену "зеленые" модули памяти, где всегда вас ждут "те самые" чипы. Но многие пользователи хотят себе память с радиаторами и ведутся на разрекламированные и именитые бренды, за которыми иногда скрывается весьма посредственная память (имеются ввиду чипы) за большую цену, переплачиваемую за радиаторы или наклейку того или иного бренда. И как же не ошибиться при выборе оперативной памяти для игрового ПК? Тут все просто - либо не смотрим на бренды, смотрим на тайминги и частоты, таким образом определяем искомые чипы памяти, либо же штудируем списки проверенных модулей и выбираем те, где замечены искомые вами чипы оперативной памяти. Чтобы вас не оставить ни с чем, скажу, что сам пользуюсь модулями Crucial Ballistix BL2K16G30C15U4B, которые могу порекомендовать всем экономным энтузиастам как одно из лучших предложений на рынке оперативной памяти в данный момент.

Четвертая неочевидная, но распространенная ошибка: "объем и скорость SSD любой ценой, но дешевле"

И опять мы хотим сэкономить пару тысяч, а иногда и пару сотен рублей при сборке игрового компьютера, выбирая SSD с максимальными скоростью и объемом и минимальной ценой. О чем мы забываем? Правильно, о надежности и долговечности такого SSD. Бренд SSD - это, конечно, хорошо, но давайте изучим основные типы памяти. В данный момент существуют три устоявшихся типа памяти, распространенных в накопителях: QLC, TLC и MLC, а также их 3D NAND версии. Еще существует совсем молодой тип чипов 3D XPoint, но о нем позже. Чтобы не вдаваться в дебри и не грузить читателей пересказанной в очередной раз информацией заявлю следующее: избегаем накопителей с памятью QLC, ориентируемся на накопители с TLC (рекомендую хранить на них игры и программы) и MLC (лично я использую данный накопитель под операционную систему). Надежность же накопителей различается, как и цены на них. И если накопитель с памятью MLC будет значительно дороже аналогичного с TLC, то между QLC и TLC разница не такая существенная в цене, чтобы отдать свое предпочтение менее надежному и дешевому типу памяти.



SSD с памятью типа 3D XPoint рассматривать простому геймеру бессмысленно. Это крайне дорогая память, при этом надежность данных решений пока не прошла проверку временем.

Пятая неочевидная, но распространенная ошибка: "больше модулей памяти, чем нужно"

Вам все, конечно же, можно, но не все нужно по-настоящему. Так и с количеством модулей оперативной памяти. Возможно, что вы встречали красивые картинки в интернете, где все слоты оперативной памяти заполнены модулями, да еще какими! С крупными радиаторами и подсветкой. Конечно, выглядит оно красиво, но не на всех материнских платах такое расположение модулей будет эффективно. В первую очередь вам необходимо разобраться с топологией материнской платы. Абсолютное большинство материнских плат обеспечивают эффективный разгон лишь двух модулей оперативной (DIMM-топология Daisy Chain). И, если вы хотите мощную и красивую сборку, которая будет смотреться эффективно и богато, но при этом вы не потеряете в производительности, то советую присмотреться к материнским платам с T-топологией. Одной из таких является постоянно рекомендуемая мной ASRock X470 Taichi. Да, это дороговато, но красота сборки требует дополнительных расходов. Тем более, что в этой материнской плате есть за что заплатить.

А на этом текущий топ подошел к концу. Надеюсь, что вам удалось узнать для себя что-то новое, и впредь вы будете застрахованы от представленных выше ошибок.

А какие ошибки при сборке ПК совершали вы и, самое главное, как их устраняли с минимальными финансовыми потерями?