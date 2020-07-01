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Вступление

Сегодня я решил несколько отойти от тематики экспериментов с комплектующими и заняться написанием весьма нестандартной для себя статьи в более разговорном стиле, при этом в голову пришла идея осветить некоторые уникальные, но действенные решения проблем с ПК, которые я удачно применял в своей практике в обслуживании компьютеров родственников и знакомых. Какие-то нестандартные случаи я описывать не намерен, не вижу в этом никакого смысла, а вот описать нетипичные решения распространенных проблем с работой компьютера, которые очень сложно, либо же невозможно найти в русскоязычной части интернета, я посчитал достаточно занимательным. Быть может, опытные пользователи и энтузиасты не узнают для себя из этой статьи ничего нового, но, надеюсь, вам будет интересно почитать какие-то небольшие истории; а новичкам в области ПК и оверклокинга, надеюсь, данная статья поможет уберечь свои деньги от "мастеров" и разного рода "домушников".

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Что же, желаю вам приятного чтения, а если вы в данный момент находитесь в поиске решения проблемы с компьютером, то, соответственно, скорейшего решения проблемы, которое, быть может, найдется для вас в данной статье.

Не включается ПК, крутятся вентиляторы в корпусе, на кулере процессора и видеокарте, но изображения на мониторе нет

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Итак, еще раз напомню, что я не намерен рассказывать о возможных стандартных решениях проблем, а хочу дать вам малораспространенные, но возможные решения.

Естественно, если компьютер запускается, но на мониторе нет изображения, то логически пользователь может подумать, что либо проблема с монитором, либо проблема с видеокартой, но отнюдь, так происходит далеко не всегда.

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Опытный пользователь ПК и энтузиаст на такие случаи всегда имеет POST-карту или же Speaker, но, допустим, вы обычный геймер или домохозяйка и ваши навыки в обслуживании ПК заканчиваются обычной чисткой от пыли корпуса снаружи, внутрь корпуса вы даже не заглядывали и вообще, естественно, ничего внутри компьютера не трогали в жизни.

Согласитесь, были у вас такие знакомые?

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Вот и я с таким сталкивался. Как-то вызвала меня одна знакомая подруга - описывает проблему: запускаю компьютер, вентиляторы сильно крутятся, а изображение на мониторе не появляется. Включаю я компьютер - действительно, ничего не происходит, изображения на мониторе нет. Естественно, так как я шел домой к девушке, то ничего, кроме отвертки я с собой не взял, потому что подумал, что она банально не включила монитор в розетку или не подключила кабель к видеокарте. Проверил - все подключено правильно, попробовал подключить компьютер к телевизору - изображения нет, следовательно, проблема не в мониторе. Встройки у процессора не было, а видеокарту-затычку, естественно, я с собой не взял. Открыл корпус, осмотрел видеокарту, ни следов возгорания, ни запаха соответствующего от карты не исходило. Разбирать карту не стал, не было термопасты под рукой. Подключил ее в другой слот - проблема осталась. Осмотрел блок питания - ничего подозрительного, вздутых конденсаторов не заметил. Подключил компьютер к другому источнику питания - все также, изображения нет. Подозрения пали на материнскую плату. Естественно, внутри системного блока было все загажено, как и у любого пользователя, не относящегося к энтузиастам. Грязь была не только из-за пыли, компьютер насосался волос, дохлых мух и прочей гадости. Вытащил батарейку из материнской платы, закоротил контакты, вставил батарейку обратно - тот же эффект, на мониторе не появляется изображение.

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Казалось бы, проверил все, что можно было проверить, но я так быстро не сдаюсь, что и вам советую делать - осталась лишь оперативная память. А с чем черт не шутит, подумал я, ведь у самого на платформе LGA 1155 была, практически, ежемесячная проблема с оперативной памятью - компьютер просто не включался, пока планки памяти не поменяешь местами. Достал я оба модуля ОЗУ, контакты обезжирил обычной стеркой, той стороной, которая стирает ручку. Слоты оперативной памяти тоже были загажены, их я прочистил чистой зубной щеткой. Вставил одну планку оперативной памяти в тот слот, который ранее не был занят и, о чудо, на мониторе появилось изображение. Далее я проверил заведомо, как выяснилось, рабочей плашкой памяти все слоты в материнской плате, все слоты оказались 100% исправны. Подумал, быть может, вторая планка памяти сдохла? Высунул заведомо рабочий модуль оперативной памяти, вставил на его место другой модуль - оказался рабочим. На конфликтность модули тоже проверил, прекрасно работают между собой. Компьютер был "отремонтирован".

Таким образом, все дело оказалось в типичном глюке оперативной памяти. Почему-то я встречал данный глюк только с памятью DDR3 на платформах LGA 1366 (особенно с трехканальным режимом работы ОЗУ), LGA 1155, AM3+ и LGA 1150. Вполне возможно, что данная проблема актуальна и для остальных платформ, поэтому в случае каких-то неполадок с ПК обратите внимание на оперативную память. А покупка такой дешевой, но полезной вещи как Speaker значительно упростит вам жизнь.

Неожиданно гаснет монитор с зависанием компьютера, но вентиляторы в системном блоке продолжают вращаться на всю

Чуть менее распространенная проблема, с которой мне также удавалось сталкиваться и, естественно, эффективно ее решать. Такие "симптомы" могут быть из-за проблем с питанием ПК (часто рекомендуется проверить проводку в доме и блок питания, но может быть и проблема с напряжениями непосредственно в материнской плате), опять же, из-за проблем с оперативной памятью, из-за проблем в работе монитора или же видеокарты. Но проблема, с которой я сталкивался, была абсолютно в другом.

Если вы начинающий оверклокер и после очередного разгона процессора ваш ПК начал неожиданно намертво зависать с отключением монитора, то это в большинстве случаев симптом недостаточно вольтажа, поданного на процессор. Решается данная проблема двумя способами: либо вы немного увеличиваете вольтаж, подаваемый на процессор, либо же снижаете частоту процессора. Вполне возможно, что данная проблема будет являться симптомом неправильного разгона и других комплектующих.

Естественно, если вы разгоном не занимаетесь, то обратите внимание на то, какое напряжение в вашей домашней сети и, если компьютер далеко не новый, проверьте в первую очередь основные напряжения, выдаваемые блоком питания, ну и про память не забывайте.

ПК неожиданно выключается во время работы или перезагружается без всяких причин

Встречал я данную проблема в абсолютно новом ПК. Только что собранном. Такая редкая, но достаточно легко решаемая проблема - настоящий подарок для нечестного "домушника" или любого другого "мастера".

Когда-то меня вызвали на скорую компьютерную помощь, ситуация была следующая: собрали компьютер, вроде все как надо, но компьютер просто напросто перезагружается прямо во время работы. Ситуация была действительно сложная, дел я никогда ранее с таким не имел, в интернете информацию по данной проблеме на тот момент не нашел. В таких случаях крайне рекомендуется иметь запасной процессор, запасную материнскую плату, запасную видеокарту, запасную память, запасной блок питания, запасное хранилище данных. Проблема может быть в чем угодно, но ясно одно - тут дело с питанием, либо с замыканием. У меня, к сожалению, на тот момент была лишь видеокарта - затычка и мультиметр, своими комплектующими в случае чего я пожертвовать не хотел.

Пришел я на помощь, запускаю ПК, включаю стресс-тест - ПК через какое-то время действительно выключается и уходит в перезагрузку. Замерил мультиметром напряжение в проводке - все в норме. Основные напряжения блока питания также были в порядке. В чем была проблема - я выяснил случайно, дотронувшись во время работы до pin-ов дополнительного питания видеокарты, произошла небольшая вспышка с хлопком и компьютер выключился. Я подумал - карта сдохла, вставил свою затычку, не требующую дополнительного питания, запустил системный блок и компьютер нормально включился, подождал некоторое время, компьютер продолжал нормально работать и не перезагружался.

Карту на всякий случай вставлять в чужой компьютер не стал, взял к себе на проверку в тестовом стенде. И опять та самая ситуация, в которой бы потенциальный "домушник" "признал" бы карту якобы неисправной и забрал бы ее себе, предложив неопытным пользователям какую-нибудь затычку по очень привлекательной цене в обмен" на "нерабочую" видеокарту. Я же проверил карту в тестовом стенде, она оказалась абсолютно исправной, вернул ее владельцам.

Как оказалось, проблема была в плохом контакте дополнительного питания с видеокартой. Поэтому совет: надежно подключайте кабели дополнительного питания. Следите, чтобы в колодках или на pin-ах не было никакого мусора, будьте более внимательным при сборке компьютера. Если абсолютно новый компьютер после сборки, либо же проверенный компьютер после пересборки стал работать некорректно, то перед тем, как звать "мастеров" на помощь, разберите ПК и внимательно соберите его обратно, плотно вставляя каждый кабель дополнительного питания, чтобы не было никаких зазоров.

Компьютер зависает намертво даже до возможности загрузки операционной системы или входа в BIOS

Еще более нетипичная ситуация, с которой мне пришлось столкнуться уже при диагностике одного из своих компьютеров.

Один из старых тестовых компьютеров стоял у меня в том месте, где я разрешаю свободно гулять кошке. Этот системный блок мной практически не использовался, но время от времени все-таки был нужен. К ПК была подключена мышь и клавиатура, на которой любила спать кошка. Это племя почему-то всегда любит вздремнуть на электрических приборах и других неожиданных местах. В один из дней я запустил этот системный блок, и он завис намертво. При повторном включении ПК мне все-таки удалось войти в BIOS, но ПК все равно зависал намертво. Я начал с самого простого - вытащил из компьютера всю оперативную память и оставил один заведомо рабочий модуль ОЗУ. Данное действие никак не решило проблему с компьютером, он продолжал зависать намертво. Заметил я следующие: зависает компьютер не сразу и не через определенный период времени, а абсолютно случайно. В одной из перезагрузок мне удалось попасть в Windows, я открыл консоль, но клавиатура сама начала печать никак не связанный набор цифр, букв и символов. Я вытащил шнур клавиатуры из разъема PS/2 и произвольный набор символов прекратился.

Было ясно, что во всем виновата кошка, которая постоянно спала на компьютерной клавиатуре. Видно, что ее линяющая шерсть стала причиной замыкания в клавиатуре, из-за чего весь компьютер работал некорректно.

Мораль истории такова - не подпускайте домашних питомцев к электрическим приборам.

Если вы также столкнулись с подобной проблемой, то единственным выходом для вас будет поочередная замена комплектующих до выявления неисправных, в которых присутствует замыкание. При подобной диагностики стоит извлечь комплектующие из корпуса, чтобы исключить возможное замыкание, создаваемое корпусом.

Заключение

Вот с такими нестандартными и неожиданными решениями распространенных проблем с компьютером я сталкивался за свою практику, помогая людям с компьютерами. Надеюсь, что вы узнали что-то новое из этих небольших историй, или, по крайней мере, вам было интересно их читать.

А с какими нестандартными ситуациями или решениями удавалось сталкиваться вам в практике ремонта и обслуживания ПК?