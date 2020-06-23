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Проблема бюджетных материнских плат...

Несомненно, когда пользователь ПК обладает весьма ограниченным бюджетом при выборе материнской платы, ему приходится идти на компромиссы между ценой платы, качеством и функционалом. Энтузиасты обращают внимание на подсистему питания процессора и возможности разгона, простым пользователям больше интересен дизайн платы, для кого-то важным критерием является компактность материнской платы. Но многие ли из нас обращают внимание на количество 3-pin и 4-pin разъемов при выборе материнской платы, является ли этот критерий для кого-то решающим при покупке? Думается, что для большинства, чей бюджет ограничен 100 - 120 долларами, данный критерий отнюдь не на первом месте.

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И вот, мы находим идеальную материнскую плату, допустим, как это было в моем случае - ASUS TUF B450M-Pro Gaming. Отличная плата с неплохим за свою цену "питальником", способным без труда справиться с каким-нибудь Ryzen 9 3900X, с удобным и понятным BIOS и качеством исполнения на весьма высоком уровне. Но в жаркое лето обостряется проблема высоких температур комплектующих ПК и вопрос продуваемости корпуса становится как никогда актуальным. И тут неожиданно выявляется серьезный недостаток данной материнской платы, можно сказать типовой для компактных материнских плат и "бюджетных досок" - малые возможности для обеспечения должной продуваемости корпуса. Ведь что такое три разъема 4-pin на плате? Это питание для вентилятора процессорного кулера и еще двух корпусных вентиляторов, обычно располагающихся на вдув и на выдув.

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Но плата ведь оверклокерская, позволяющая неплохо разгонять даже восьмиядерные процессоры. И для хорошего разгона с сохранением комфортных температур и приемлемого уровня шума двумя корпусными вентиляторами просто так не обойтись. Желательно иметь "двухголовую" башню с двумя вертушками, такую как GELID Phantom, недорогую и отлично подходящую для охлаждения процессоров Ryzen 3000 серии, в том числе и Ryzen 9 3900X с небольшим андервольтом.

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И вот, после покупки хорошей башни оказывается, что для подключения корпусных вентиляторов в нашей плате остается лишь один разъем. Естественно, ни о каком оверклокинге летом не может быть и речи, когда имеется достаточно горячий процессор, мощная видеокарта и всего один корпусный вентилятор.

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Конечно, можно использовать открытый стенд, располагая его прямо под кондиционером или открытым окном, но такое решение ведет к возрастанию рисков, связанных с безопасностью комплектующих.

Достаточно банальным решением среди энтузиастов и любителей будет покупка дешевого разветвителя, позволяющего в один разъем подключать сразу несколько вентиляторов. Но насколько это безопасно - давайте выясним.

Использование разветвителей для вентиляторов - экспертное мнение представителей Asus, MSI и GIGABYTE

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Официальные представители крупных вендоров однозначно против использования хабов и разветвителей для подключения большого числа вентиляторов к одному разъему питания на материнской плате. Категорически не рекомендуется превышать силу тока в 1 ампер на разъем для подключения вентиляторов, это может повредить вашей материнской плате, так как есть вероятность того, что дорожки на текстолите платы просто сгорят и это не будет являться гарантийным случаем.



