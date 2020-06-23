Разветвители для вентиляторов и безопасность комплектующих - как подключить много вентиляторов и не спалить материнскую плату
Проблема бюджетных материнских плат...
Несомненно, когда пользователь ПК обладает весьма ограниченным бюджетом при выборе материнской платы, ему приходится идти на компромиссы между ценой платы, качеством и функционалом. Энтузиасты обращают внимание на подсистему питания процессора и возможности разгона, простым пользователям больше интересен дизайн платы, для кого-то важным критерием является компактность материнской платы. Но многие ли из нас обращают внимание на количество 3-pin и 4-pin разъемов при выборе материнской платы, является ли этот критерий для кого-то решающим при покупке? Думается, что для большинства, чей бюджет ограничен 100 - 120 долларами, данный критерий отнюдь не на первом месте.
И вот, мы находим идеальную материнскую плату, допустим, как это было в моем случае - ASUS TUF B450M-Pro Gaming. Отличная плата с неплохим за свою цену "питальником", способным без труда справиться с каким-нибудь Ryzen 9 3900X, с удобным и понятным BIOS и качеством исполнения на весьма высоком уровне. Но в жаркое лето обостряется проблема высоких температур комплектующих ПК и вопрос продуваемости корпуса становится как никогда актуальным. И тут неожиданно выявляется серьезный недостаток данной материнской платы, можно сказать типовой для компактных материнских плат и "бюджетных досок" - малые возможности для обеспечения должной продуваемости корпуса. Ведь что такое три разъема 4-pin на плате? Это питание для вентилятора процессорного кулера и еще двух корпусных вентиляторов, обычно располагающихся на вдув и на выдув.
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Но плата ведь оверклокерская, позволяющая неплохо разгонять даже восьмиядерные процессоры. И для хорошего разгона с сохранением комфортных температур и приемлемого уровня шума двумя корпусными вентиляторами просто так не обойтись. Желательно иметь "двухголовую" башню с двумя вертушками, такую как GELID Phantom, недорогую и отлично подходящую для охлаждения процессоров Ryzen 3000 серии, в том числе и Ryzen 9 3900X с небольшим андервольтом.
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И вот, после покупки хорошей башни оказывается, что для подключения корпусных вентиляторов в нашей плате остается лишь один разъем. Естественно, ни о каком оверклокинге летом не может быть и речи, когда имеется достаточно горячий процессор, мощная видеокарта и всего один корпусный вентилятор.
рекламаКонечно, можно использовать открытый стенд, располагая его прямо под кондиционером или открытым окном, но такое решение ведет к возрастанию рисков, связанных с безопасностью комплектующих.
Достаточно банальным решением среди энтузиастов и любителей будет покупка дешевого разветвителя, позволяющего в один разъем подключать сразу несколько вентиляторов. Но насколько это безопасно - давайте выясним.
Использование разветвителей для вентиляторов - экспертное мнение представителей Asus, MSI и GIGABYTE
рекламаОфициальные представители крупных вендоров однозначно против использования хабов и разветвителей для подключения большого числа вентиляторов к одному разъему питания на материнской плате. Категорически не рекомендуется превышать силу тока в 1 ампер на разъем для подключения вентиляторов, это может повредить вашей материнской плате, так как есть вероятность того, что дорожки на текстолите платы просто сгорят и это не будет являться гарантийным случаем.
Мнение же представителей ASUS таково, что использование различных хабов и переходников может привести к некорректной работе функций мониторинга и автоматической регулировки скорости вращения вентиляторов.
Выяснив официальное мнение представителей различных вендеров, стоит перейти от теории к практике и выбрать правильные разветвители, которые не нанесут вреда комплектующим, материнской плате в частности.
Практика выбора безопасных разветвителей для вентиляторов
Итак, разберемся с типичным представителем потенциальных "убийц" материнских плат. На картинке представлен крайне "плохой" разветвитель для вентиляторов. Но плох он не тем, что "автором" данного изделия является компания Deepcool, ничего против которой я не имею, как и против ее продукции, а "плохим" данное изделие делает то, что такой разветвитель дает возможность подключить сразу 10 вентиляторов к одному разъему 4-pin. Вполне возможно, что если эти вентиляторы будут работать на минимальных оборотах и все они будут являться крайне слабыми, то большого вреда данный продукт не принесет вашей материнской плате. Но если вы подключите в разветвитель 10 мощнейших вентиляторов и заставите их работать на максимальных оборотах, то у вас будут все шансы довольно быстро отправить и без того бюджетную материнскую плату на тот свет, так как, уверяю вас, сила тока составит гораздо больше 2 ампер.
Если посмотреть на плату данного разветвителя, то станет понятно, что она достаточно простая и производитель не позаботился ни о какой безопасности вашей материнской платы.
Убедительная просьба: остерегайтесь подобных решений и не повторяйте данных экспериментов с дешевыми разветвителями.
Теперь, когда читатель достаточно "напуган" подобными решениями, нам предстоит выбрать безопасные и достойные разветвители для того, чтобы наладить эффективную циркуляцию воздуха внутри корпуса даже с компактной и бюджетной материнской платой без большого числа разъемов для подключения вентиляторов.
Относительно неплохим решением будет использовать что-то вроде Y-разветвителя, такого как Noctua NA-SYC2, по крайней мере, возможность подключить лишь два вентилятора к одному разъему не навредит вашей материнской плате, если данные вентиляторы окажутся не самыми мощными.
Самым правильным решением будет являться покупка разветвителя с дополнительным питанием MOLEX. Типичным представителем такого разветвителя является GELID Solutions PWM (CA-PWM-03).
Также отличным решением будет покупка реобаса. Но если вы экономите на материнской плате, то вряд ли у вас найдется несколько тысяч рублей на реобас. Да и не каждый современный корпус предусматривает установку регулятора скорости вращения вентиляторов. Хотя, даже если в вашем корпусе не предусмотрен отсек 5,25", существуют современные реобасы, которые рассчитаны под новые корпуса, но обойдутся вам такие решения существенно дороже. А с другой стороны, зачем отказывать себе в комфорте? Не проще ли купить одну качественную вещь, способную радовать вас долгие годы?
Заключение
Предлагаю подытожить вышесказанное: первое, комплексно подходите к выбору материнской платы, обращайте внимание на количество разъемов для подключения вентиляторов, стоит всегда помнить, что скупой платит дважды и иногда стоит переплатить за возможность подключения не трех, пяти вентиляторов, выбрав полноразмерную и более продуманную модель материнской платы; второе, если вы все-таки промахнулись с выбором материнской платы, самым бюджетным, но безопасным способом подключения дополнительных вентиляторов будет являться покупка разветвителя с дополнительным питанием MOLEX; третье, если вы хотите навсегда решить проблему с малым количеством разъемов для вентиляторов на материнской плате, вам стоит приобрести реобас, который подарит вам комфорт от пользования ПК, благодаря тонкой настройке вентиляторов под собственные предпочтения.
А пользуетесь ли вы разветвителями для вентиляторов и сколько вентиляторов в вашем системном блоке?
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