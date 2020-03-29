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Топ 20 эксклюзивов GOG galaxy - наши любимые старые игры

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Вступление

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Многим известно, что GOG.com имеет нетипичную для игровой платформы миссию - объединить в себя игры из всех разрозненных лаунчеров. Однако, мало кто знает, что GOG хранит в себе множество старых-добрых игрушек, которых больше нигде нет в продаже. И чтобы вы не тратили свое время на поиск "годноты" в GOG'е, все значимые эксклюзивы, которые стоят вашего внимания, я уже смог подобрать за вас.

Итак, я предлагаю вам ТОП 20 лучших эксклюзивов GOG.com, в котором не будет никаких мест, все игры хороши, каждый найдет что-то свое. Вот что я подобрал для вас:

MissionForce: CyberStorm

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Год выпуска: 1996

Особенности:

  • Случайно сгенерированные сценарии обещают неограниченную реиграбельность. Контролируйте до 26 герков на поле боя единовременно.
  • Приобретайте и модернизируйте более 75 специальных видов оружия, чтобы создать самые совершенные боевые машины.
  • Используя стим-железу, вы можете увеличить производительность вашего биодермиса в бою, рискуя сделать его генетически нестабильным.
  • Полностью настройте свои герк-машины для максимальной эффективности в бою.

Akalabeth: World of Doom

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Год выпуска: 1980

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Особенности:

  • Автором Akalabeth выступает легендарный Ричард Гэрриот, создатель культовой серии Ultima.
  • Akalabeth является истоком серии Ultima.
  • Akalabeth - это одна из первых компьютерных RPG в истории.
  • Сражайтесь с десятком различных монстров.
  • Исследуйте процедурно генерируемые подземелья.
  • Akalabeth - это одна из важнейших ролевых игр в мировой истории.

Conqueror A.D. 1086

Год выпуска: 1995

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Особенности:

  • Настоящий симулятор средневековья.
  • Сражения от первого лица
  • Рукопашные бои и атмосферные турниры

Die By The Sword + Limb From Limb

Год выпуска: 1998

Особенности:

  • Издание включает в себя оригинальную игру Die by Sword и дополнение Limb for Limb
  • Игра обладает революционной боевой механикой, позволяющей игроку свободно размахивать своим оружием.
  • В игре присутствует сложный подсчет урона, включающий нанесенные увечья.

Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico

Год выпуска: 2005

Особенности:

  • 18 локаций
  • Неординарный сюжет
  • Потрясающая система трюков
  • Харизматичный главный герой

Gangsters: Organized Crime

Год выпуска: 1998

Особенности:

  • Настоящий симулятор мафиозника.
  • Станьте настоящим "Крестным отцом".
  • Контролируйте свою мафиозную "семью".
  • Идите против системы или выйдите из подполья.

Lands of Lore (серия)

Год выпуска: начиная с 1993 года

Особенности:

  • Сборник включает в себя Lands of Lore: The Throne of Chaos и Lands of Lore: Guardians of Destiny.
  • Первоклассная озвучка, Патрик Стюарт в главной роли.
  • Захватывающая история со множеством неожиданных поворотов в уникальном фэнтезийном мире.
  • Огромные опасные миры с бесчисленными секретами, которые нужно раскрыть.

Ultima (серия)

Год выпуска: начиная с 1989 года

Особенности:

  • Приключения в бескрайнем открытом мире, полном загадочных мест, злых существ и смертельных тайн.
  • Так началась знаменитая серия cRPG, созданная легендой компьютерных игр - Ричардом Гэрриоттом a.k.a. Lord British

Might and Magic (серия)

Год выпуска: 1998

Особенности:

  • Сборник включает первые шесть игр одной из самых узнаваемых серии РПГ - вселенной Героев Меча и Магии.
  • Нелинейный сюжет в очень интерактивном и детализированном мире, который не отпустит вас в течение нескольких недель
  • Невообразимая свобода в прокачке персонажа

XIII

Год выпуска: 2003

Особенности:

  • Увлекательная шпионская история.
  • Первоклассные голоса таких актеров как Дэвид Духовны и Адам Уэст.
  • Графика в стиле комиксов.

Settlers (серия)

Год выпуска: начиная с 1996 года

Особенности:

  • Сложное управление экономикой.

SWAT (серия)

Год выпуска: начиная с 1998 года

Особенности:

  • Широкий боевой арсенал.
  • Продвинутое снаряжение.

Stranglehold

Год выпуска: 2007

Особенности:

  • Кинематографичные перестрелки.
  • Боевик от известного всем Джона Ву.
  • Разрушаемость.

Warcraft (серия)

Год выпуска: начиная с 1994 года

Особенности:

  • Это же WarCraft!

Heroes of Might and Magic (серия)

Год выпуска: начиная с 1996 года

Особенности:

  • Интересный сюжет.
  • Культовая серия.
  • Ролевая игра с элементами стратегии.

The Suffering (серия)

Год выпуска: начиная с 2004 года

Особенности:

  • Большой арсенал брутального оружия.
  • Трансформация в отвратительного и могущественного зверя.
  • Орды отвратительных монстров, представляющих бесчеловечные казни.
  • Разные варианты концовок.

Soldier of Fortune (серия)

Год выпуска: начиная с 2001 года

Особенности:

  • Отличная шутерная составляющая.
  • Драйвовые перестрелки.

Diablo + Hellfire

Год выпуска: 1996

Особенности:

  • Онлайн игра до 4 человек.
  • Интереснейшая и захватывающая история.
  • Потрясающая реиграбельность.

Blade Runner

Год выпуска: 1997

Особенности:

  • Киберпанк.
  • Более 100 локаций.
  • Более 70 персонажей.
  • Потрясающие эффекты для своего времени.

Mortal Kombat (серия)

Год выпуска: начиная с 1993 года

Особенности:

  • Классические бои один на один.
  • Мультиплеер.
  • Ультра-насилие.
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