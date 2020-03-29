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Вступление

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Многим известно, что GOG.com имеет нетипичную для игровой платформы миссию - объединить в себя игры из всех разрозненных лаунчеров. Однако, мало кто знает, что GOG хранит в себе множество старых-добрых игрушек, которых больше нигде нет в продаже. И чтобы вы не тратили свое время на поиск "годноты" в GOG'е, все значимые эксклюзивы, которые стоят вашего внимания, я уже смог подобрать за вас.

Итак, я предлагаю вам ТОП 20 лучших эксклюзивов GOG.com, в котором не будет никаких мест, все игры хороши, каждый найдет что-то свое. Вот что я подобрал для вас:

MissionForce: CyberStorm

реклама Год выпуска: 1996 Особенности: Случайно сгенерированные сценарии обещают неограниченную реиграбельность. Контролируйте до 26 герков на поле боя единовременно.

Приобретайте и модернизируйте более 75 специальных видов оружия, чтобы создать самые совершенные боевые машины.

Используя стим-железу, вы можете увеличить производительность вашего биодермиса в бою, рискуя сделать его генетически нестабильным.

Полностью настройте свои герк-машины для максимальной эффективности в бою. Akalabeth: World of Doom реклама Год выпуска: 1980 реклама Особенности: Автором Akalabeth выступает легендарный Ричард Гэрриот, создатель культовой серии Ultima.

Akalabeth является истоком серии Ultima.

Akalabeth - это одна из первых компьютерных RPG в истории.

Сражайтесь с десятком различных монстров.

Исследуйте процедурно генерируемые подземелья.

Akalabeth - это одна из важнейших ролевых игр в мировой истории. Conqueror A.D. 1086

Особенности: Год выпуска: 1995 реклама

Особенности: Настоящий симулятор средневековья.

Сражения от первого лица

Рукопашные бои и атмосферные турниры

Die By The Sword + Limb From Limb

Год выпуска: 1998

Особенности:

Издание включает в себя оригинальную игру Die by Sword и дополнение Limb for Limb

Игра обладает революционной боевой механикой, позволяющей игроку свободно размахивать своим оружием.

В игре присутствует сложный подсчет урона, включающий нанесенные увечья.

Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico

Год выпуска: 2005

Особенности:

18 локаций

Неординарный сюжет

Потрясающая система трюков

Харизматичный главный герой

Gangsters: Organized Crime

Год выпуска: 1998

Особенности:

Настоящий симулятор мафиозника.

Станьте настоящим "Крестным отцом".

Контролируйте свою мафиозную "семью".

Идите против системы или выйдите из подполья.

Lands of Lore (серия)

Год выпуска: начиная с 1993 года

Особенности:

Сборник включает в себя Lands of Lore: The Throne of Chaos и Lands of Lore: Guardians of Destiny.

Первоклассная озвучка, Патрик Стюарт в главной роли.

Захватывающая история со множеством неожиданных поворотов в уникальном фэнтезийном мире.

Огромные опасные миры с бесчисленными секретами, которые нужно раскрыть.

Ultima (серия)

Год выпуска: начиная с 1989 года

Особенности:

Приключения в бескрайнем открытом мире, полном загадочных мест, злых существ и смертельных тайн.

Так началась знаменитая серия cRPG, созданная легендой компьютерных игр - Ричардом Гэрриоттом a.k.a. Lord British

Might and Magic (серия)

Год выпуска: 1998

Особенности:

Сборник включает первые шесть игр одной из самых узнаваемых серии РПГ - вселенной Героев Меча и Магии.

Нелинейный сюжет в очень интерактивном и детализированном мире, который не отпустит вас в течение нескольких недель

Невообразимая свобода в прокачке персонажа

XIII

Год выпуска: 2003

Особенности:

Увлекательная шпионская история.

Первоклассные голоса таких актеров как Дэвид Духовны и Адам Уэст.

Графика в стиле комиксов.

Settlers (серия)

Год выпуска: начиная с 1996 года

Особенности:

Сложное управление экономикой.

SWAT (серия)

Год выпуска: начиная с 1998 года

Особенности:

Широкий боевой арсенал.

Продвинутое снаряжение.

Stranglehold

Год выпуска: 2007

Особенности:

Кинематографичные перестрелки.

Боевик от известного всем Джона Ву.

Разрушаемость.

Warcraft (серия)

Год выпуска: начиная с 1994 года

Особенности:

Это же WarCraft!

Heroes of Might and Magic (серия)

Год выпуска: начиная с 1996 года

Особенности:

Интересный сюжет.

Культовая серия.

Ролевая игра с элементами стратегии.

The Suffering (серия)

Год выпуска: начиная с 2004 года

Особенности:

Большой арсенал брутального оружия.

Трансформация в отвратительного и могущественного зверя.

Орды отвратительных монстров, представляющих бесчеловечные казни.

Разные варианты концовок.

Soldier of Fortune (серия)

Год выпуска: начиная с 2001 года

Особенности:

Отличная шутерная составляющая.

Драйвовые перестрелки.

Diablo + Hellfire

Год выпуска: 1996

Особенности:

Онлайн игра до 4 человек.

Интереснейшая и захватывающая история.

Потрясающая реиграбельность.

Blade Runner

Год выпуска: 1997

Особенности:

Киберпанк.

Более 100 локаций.

Более 70 персонажей.

Потрясающие эффекты для своего времени.

Mortal Kombat (серия)

Год выпуска: начиная с 1993 года

Особенности: