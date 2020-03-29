Топ 20 эксклюзивов GOG galaxy - наши любимые старые игры
Вступление
рекламаМногим известно, что GOG.com имеет нетипичную для игровой платформы миссию - объединить в себя игры из всех разрозненных лаунчеров. Однако, мало кто знает, что GOG хранит в себе множество старых-добрых игрушек, которых больше нигде нет в продаже. И чтобы вы не тратили свое время на поиск "годноты" в GOG'е, все значимые эксклюзивы, которые стоят вашего внимания, я уже смог подобрать за вас.
Итак, я предлагаю вам ТОП 20 лучших эксклюзивов GOG.com, в котором не будет никаких мест, все игры хороши, каждый найдет что-то свое. Вот что я подобрал для вас:
MissionForce: CyberStorm
рекламаГод выпуска: 1996
Особенности:
- Случайно сгенерированные сценарии обещают неограниченную реиграбельность. Контролируйте до 26 герков на поле боя единовременно.
- Приобретайте и модернизируйте более 75 специальных видов оружия, чтобы создать самые совершенные боевые машины.
- Используя стим-железу, вы можете увеличить производительность вашего биодермиса в бою, рискуя сделать его генетически нестабильным.
- Полностью настройте свои герк-машины для максимальной эффективности в бою.
Akalabeth: World of Doom
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Год выпуска: 1980
рекламаОсобенности:
- Автором Akalabeth выступает легендарный Ричард Гэрриот, создатель культовой серии Ultima.
- Akalabeth является истоком серии Ultima.
- Akalabeth - это одна из первых компьютерных RPG в истории.
- Сражайтесь с десятком различных монстров.
- Исследуйте процедурно генерируемые подземелья.
- Akalabeth - это одна из важнейших ролевых игр в мировой истории.
Conqueror A.D. 1086
Год выпуска: 1995
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Особенности:
- Настоящий симулятор средневековья.
- Сражения от первого лица
- Рукопашные бои и атмосферные турниры
Die By The Sword + Limb From Limb
Год выпуска: 1998
Особенности:
- Издание включает в себя оригинальную игру Die by Sword и дополнение Limb for Limb
- Игра обладает революционной боевой механикой, позволяющей игроку свободно размахивать своим оружием.
- В игре присутствует сложный подсчет урона, включающий нанесенные увечья.
Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico
Год выпуска: 2005
Особенности:
- 18 локаций
- Неординарный сюжет
- Потрясающая система трюков
- Харизматичный главный герой
Gangsters: Organized Crime
Год выпуска: 1998
Особенности:
- Настоящий симулятор мафиозника.
- Станьте настоящим "Крестным отцом".
- Контролируйте свою мафиозную "семью".
- Идите против системы или выйдите из подполья.
Lands of Lore (серия)
Год выпуска: начиная с 1993 года
Особенности:
- Сборник включает в себя Lands of Lore: The Throne of Chaos и Lands of Lore: Guardians of Destiny.
- Первоклассная озвучка, Патрик Стюарт в главной роли.
- Захватывающая история со множеством неожиданных поворотов в уникальном фэнтезийном мире.
- Огромные опасные миры с бесчисленными секретами, которые нужно раскрыть.
Ultima (серия)
Год выпуска: начиная с 1989 года
Особенности:
- Приключения в бескрайнем открытом мире, полном загадочных мест, злых существ и смертельных тайн.
- Так началась знаменитая серия cRPG, созданная легендой компьютерных игр - Ричардом Гэрриоттом a.k.a. Lord British
Might and Magic (серия)
Год выпуска: 1998
Особенности:
- Сборник включает первые шесть игр одной из самых узнаваемых серии РПГ - вселенной Героев Меча и Магии.
- Нелинейный сюжет в очень интерактивном и детализированном мире, который не отпустит вас в течение нескольких недель
- Невообразимая свобода в прокачке персонажа
XIII
Год выпуска: 2003
Особенности:
- Увлекательная шпионская история.
- Первоклассные голоса таких актеров как Дэвид Духовны и Адам Уэст.
- Графика в стиле комиксов.
Settlers (серия)
Год выпуска: начиная с 1996 года
Особенности:
- Сложное управление экономикой.
SWAT (серия)
Год выпуска: начиная с 1998 года
Особенности:
- Широкий боевой арсенал.
- Продвинутое снаряжение.
Stranglehold
Год выпуска: 2007
Особенности:
- Кинематографичные перестрелки.
- Боевик от известного всем Джона Ву.
- Разрушаемость.
Warcraft (серия)
Год выпуска: начиная с 1994 года
Особенности:
- Это же WarCraft!
Heroes of Might and Magic (серия)
Год выпуска: начиная с 1996 года
Особенности:
- Интересный сюжет.
- Культовая серия.
- Ролевая игра с элементами стратегии.
The Suffering (серия)
Год выпуска: начиная с 2004 года
Особенности:
- Большой арсенал брутального оружия.
- Трансформация в отвратительного и могущественного зверя.
- Орды отвратительных монстров, представляющих бесчеловечные казни.
- Разные варианты концовок.
Soldier of Fortune (серия)
Год выпуска: начиная с 2001 года
Особенности:
- Отличная шутерная составляющая.
- Драйвовые перестрелки.
Diablo + Hellfire
Год выпуска: 1996
Особенности:
- Онлайн игра до 4 человек.
- Интереснейшая и захватывающая история.
- Потрясающая реиграбельность.
Blade Runner
Год выпуска: 1997
Особенности:
- Киберпанк.
- Более 100 локаций.
- Более 70 персонажей.
- Потрясающие эффекты для своего времени.
Mortal Kombat (серия)
Год выпуска: начиная с 1993 года
Особенности:
- Классические бои один на один.
- Мультиплеер.
- Ультра-насилие.
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