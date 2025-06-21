Продажи EIZO FlexScan EV2740S начнутся 18 июля по цене 96 800 японских йен.

EIZO объявила о выпуске своего нового монитора FlexScan EV2740S. Новинка получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей). Частота обновления экрана составляет 60 Гц, типичная яркость 350 нит, а время отклика (GtG) 6 мс.

Потребляемая мощность монитора заявлена на уровне 12 Вт. Монитор оснащен антибликовым покрытием, полностью исключает мерцание подсветки (Flicker-free) и предлагает режим снижения синего света (Paper Mode). Функция EcoView Sense автоматически регулирует яркость экрана (от 1 нит до 350 нит) в зависимости от окружающего освещения, а технология EcoView Optimizer 2 снижает энергопотребление монитора, автоматически регулируя баланс между яркостью подсветки и контрастностью картинки.

Монитор оснащен встроенной акустической системой в виде двух динамиков мощностью 1 Вт каждый. Набор интерфейсов включает: один порт HDMI, один порт DisplayPort, один порт USB Type-C. Порт USB Type-C поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с и функционал USB Power Delivery (PD) мощностью до 70 Вт для зарядки подключенных устройств. Также присутствуют четыре порта USB Type-A стандарта 5 Гбит/с. Монитор поддерживает функцию разделения экрана (Picture-by-Picture, PbP) для одновременного отображения информации от двух источников сигнала.

На FlexScan EV2740S предоставляется пятилетняя гарантия от производителя. Продажи монитора начнутся 18 июля. Ориентировочная розничная цена в Японии составит 96 800 йен (52 000 рублей).