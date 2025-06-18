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Zerox852
Audi официально отказалась от плана полной электрификации модельного ряда к 2033 году
Классические ДВС и гибридные силовые установки останутся неотъемлемой частью продукции компании.

Планы немецкого автопроизводителя Audi по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2033 году официально пересмотрены: объявлено о кардинальном изменении курса, отказавшись от жестких временных рамок в пользу адаптивной стратегии. Теперь решения о модельном ряде будут приниматься исключительно на основе текущих и прогнозируемых требований рынка.

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер в своем интервью четко обозначил отход от обязательств предыдущего руководства, касающихся полной электрификации бренда. Ранее предполагалось, что последняя модель с бензиновым двигателем дебютирует не позднее 2026 года.

Кроме того, обновленная стратегия предусматривает активное внедрение гибридных технологий в топовые автомобили серии RS. Например, следующее поколение флагманского Audi RS6 вместо чистой электротяги получит гибридную силовую установку.

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#audi #двигатели внутреннего сгорания
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