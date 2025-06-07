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Zerox852
Hisense представила новый 4К проектор M2 Pro с диагональю проецирования до 200 дюймов
Hisense M2 Pro работает на базе операционной системы VIDAA U7.

Hisense представила новый проектор M2 Pro, позиционируя его как свой самый маленький и легкий на сегодня 4K лазерный мини-проектор. Вес новинки составляет всего 4,1 кг, что указывает на ее портативность.

M2 Pro работает на базе встроенной операционной системы VIDAA U7, позволяющей использовать проектор без подключения внешних источников сигнала. Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi. Проектор обеспечивает прямой доступ ко всем популярным стриминговым сервисам, а также способен транслировать картинку с устройств Apple через AirPlay 2.

Для стационарного размещения проектор оснащен портом Ethernet. Для подключения производитель предусмотрел три порта HDMI (один из которых поддерживает HDMI 2.0 и eARC вместо HDMI 2.1), USB-порт, оптический аудиовыход и стандартный аудиоразъем. Акустическая система проектора представлена двумя динамиками мощностью 10 Вт каждый с поддержкой декодирования звука Dolby Atmos.

M2 Pro проецирует изображение с разрешением 3840×2160 пикселей. Яркость достигает 1200 ANSI-люмен. Проектор формирует картинку диагональю 65–200 дюймов при проекционном отношении 1,0:1–1,3:1. На данный момент информация о стоимости Hisense M2 Pro не раскрывается.

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#проектор #hisense #проектор 4k #hisense m2 pro #мини-проектор
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