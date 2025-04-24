Производство ограничено 53 единицами в честь 53-й годовщины BMW M.

BMW удивила поклонников бренда, представив ограниченную серию M4 Competition Nurburgring Edition. Уникальная модификация посвящена знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг, которую часто называют «Зелёным адом».

Специальная версия получила уникальный цвет BMW Individual Frozen Deep Green, вдохновлённый прозвищем Нюрбургринга. Решётки радиатора окрашенные в красный, 20-дюймовые колёса M Light выполненные в бронзовом цвете и дополненные красными суппортами тормозной системы. На дверных порогах сделаны лазерные гравировки с надписью «Nurburgring Edition», а на подголовниках спортивных сидений вышит контур трассы — напоминание о 20,8-километровой северной петле, где BMW десятилетиями тестирует свои автомобили.

В салон M4 Nurburgring Edition установлены двухцветные кресла M Sport с интегрированными подголовниками, они обтянуты кожей Merino с контрастной прострочкой, а на центральном тоннеле и декоративных панелях использовано карбоновое волокно. Цифровая панель приборов дополнена эксклюзивной заставкой с логотипом «Nurburgring Edition», а мультимедийная система iDrive 8.5 предлагает доступ к трековым данным и телеметрии — своеобразная связь с гоночной историей модели.

Под капотом скрывается 3,0-литровый рядный шестицилиндровый битурбо двигатель S58, выдающий 530 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Однако инженеры BMW M доработали полноприводную систему M xDrive и 8-ступенчатую АКПП, адаптировав их для более агрессивной езды. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а максимальная скорость электронно ограничена на отметке 290 км/ч. Для улучшения управляемости в пакет вошли активный дифференциал M Sport, усиленные пружины и индивидуальные настройки стабилизаторов. По словам представителей марки, настройки шасси тестировались непосредственно на Нюрбургринге, что гарантирует «аутентичный трековый характер».

Будет издан ограниченный тираж в 53 автомобиля. Каждый экземпляр получит табличку с индивидуальным номером и сертификат подлинности. Цена пока не раскрывается.