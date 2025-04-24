Minisforum MS-A2 поддерживает установку дискретной видеокарты.

На прошедшей выставке Japan IT Week Tokyo Spring Show состоялся официальный дебют настольного компьютера Minisforum MS-A2. Данный ПК стал продолжением успешной линейки малогабаритных компьютеров формата Small Form Factor (SFF), представленной моделью MS-A1 в предыдущем году.

Сердцем устройства стал процессор AMD Ryzen 9 9955HX. Внутри процессора используется архитектура Zen 5 с 16 ядрами, что обеспечивает значительную производительность и многозадачность. Несмотря на интегрированную графику Radeon 610M, производитель предусмотрел возможность установки отдельной видеокарты через разъем PCIe 4.0 x8.

MS-A2 сохранил гибкость конфигурации и получил три слота расширения стандарта M.2, среди которых два поддерживают интерфейс PCIe 4.0 x4 и один — 3.0 x4. Новинка поддерживает оперативную память типа DDR5 SO-DIMM с частотой до 5200 MT/s, обеспечивая необходимую вычислительную мощность для ресурсоемких приложений.

Новая модель получила современный набор портов, включая USB 2.0, пару разъёмов USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C, а также высокоскоростные сетевые порты 2.5G Ethernet, HDMI 2.0 и DisplayPort. Для беспроводных соединений предусмотрены модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Дизайн корпуса MS-A2 сохранился в стиле предшественника, оставаясь тонким и компактным с габаритами 196 × 189 × 48 мм. Помимо топового варианта с Ryzen 9 9955HX, было упомянуто существование конфигурации с менее производительным процессором Ryzen 9 7845HX, однако информация о стоимости и сроках появления в продаже пока отсутствует.