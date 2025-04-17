Дизайн GA-B2100 вдохновлен ключевыми персонажами и цветами волейбольных команд Karasuno и Nekoma.

Casio выпустила ограниченную коллекцию наручных часов G-Shock, посвящённую десятилетнему юбилею популярного аниме «Haikyu!!». Линейку составили две уникальные модели GA-B2100, выполненные в фирменных цветах главных волейбольных команд сериала — Karasuno и Nekoma.

Версия Karasuno выполнена в насыщенных синих оттенках с яркими акцентами оранжевого цвета, символизирующими спортивную форму коллектива. Ремень украшен изображением номера «10» игрока Хината Шоё и надписью на японском языке, означающей стремление команды к победам и успехам. Вторая модель Nekoma выполнена в контрастных красных и черных цветах, отображающих символику клуба. Корпус декорирован номером «5» игрока Kenma Kozume и словом, отражающим характерную черту команды.

Обе модели поддерживают Bluetooth и солнечную зарядку Tough Solar. Каждая модель поставляется в специальной коробке с оригинальными иллюстрациями персонажей, слоганами и тематическим оформлением. Дополнительно предусмотрены коллекционные наборы, содержащие оба экземпляра часов, представленные в едином подарочном комплекте. Стоимость одной пары составляет приблизительно 170 долларов США, комплект из двух моделей обойдется покупателю примерно в 312 долларов США. Официальная презентация коллекции состоится 26 апреля в Шанхае.