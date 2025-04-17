Vivo T4 5G получит аккумулятор емкостью 7300 мАч, быструю зарядку на 90 Вт и AMOLED-экран.

Vivo официально объявила, что презентация нового смартфона Vivo T4 5G состоится 22 апреля. Уже сейчас бренд делится информацией о важных особенностях устройства, главной из которых становится большая емкость аккумулятора и высокая скорость зарядки.

Согласно данным производителя, Vivo T4 5G получит огромную батарею емкостью 7300 мАч. Разработчики улучшили показатели плотности энергии на 15,7% за счёт инновационных материалов BlueVolt и третьей генерации кремния. Толщина самой тонкой модификации в цвете "Emerald Blaze" составит всего 7,89 мм.

Заряжаться смартфон сможет быстро благодаря поддержке зарядки мощностью 90 Вт, а также наличию обратной и обходной зарядки. А также поддержки технологии Direct Drive Power Supply.

Также известно, что аккумулятор использует ряд технологий, направленных на снижение износа батареи, таких как карбоновые нанотрубки, структуры наноклеток и особая форма электродов.

Ранее просочившиеся характеристики свидетельствуют, что устройство будет оснащено закругленным AMOLED-экраном с пиковой яркостью 5000 нит и работающим на новом чипсете Snapdragon 7s Gen 3. Предположительно, смартфон предложит пользователям селфи-камеру на 32 мегапикселя и основную систему камер с основным модулем на 50 МП (Sony IMX882) и дополнительным датчиком на 2 МП. Предполагается, что будут представлены две версии устройства: с 8 ГБ оперативки и 128 ГБ хранилища, а также конфигурация с 12 ГБ RAM и 256 ГБ внутренней памяти.