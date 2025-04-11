Новинка построена на платформе Changan

После компактного MX-30, который вызвал неоднозначную реакцию своей нестандартной концепцией, Mazda сделала ставку на более прагматичный подход.

EZ-60 стал воплощением концепта Arata, представленного в 2023 году. Дизайнеры сохранили ключевые элементы прототипа: агрессивную решетку радиатора с подсветкой, безрамочные окна, камеры вместо зеркал и покатую линию крыши, придающую кузову динамичный силуэт купе. По словам инсайдеров, Mazda сознательно отказалась от излишней футуристичности, сделав акцент на фирменных черах бренда.

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EZ-60 построен на платформе китайского гиганта Changan, которая уже используется в электромобиле Deepal S07. Это сотрудничество позволило Mazda ускорить разработку и снизить затраты, но наложило ограничения. Например, максимальная скорость зарядки составляет 200 кВт, что соответствует среднему уровню европейских электромобилей, но уступает показателям Hyundai Ioniq 5 или Kia EV6 (350 кВт).

Технические детали станут известны после премьеры 23 апреля, но ожидается, что EZ-60 унаследует компоненты от седана 6e. Последний, по данным источников, получит батарею емкостью около 80 кВт·ч и запас хода до 500 км по циклу WLTP. Вероятно, внедорожник будет предлагать полный привод с двумя электромоторами, сохранив баланс между динамикой и энергоэффективностью.