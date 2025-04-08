MSI 275QPF использует Rapid IPS-панель с разрешением QHD (2560×1440) и поддержкой стандарта DisplayHDR 400.

MSI продолжает расширять линейку профессионального игрового оборудования, представив новый монитор MAG 275QPF X30. Эта модель ориентирована на требовательных киберспортсменов, для которых решающее значение имеет не максимальное разрешение, а исключительная плавность изображения и минимальная задержка ввода.

Главной отличительной чертой новинки стала рекордная частота обновления 300 Гц, что ставит MAG 275QPF X30 в один ряд с профессиональным киберспортивным оборудованием. Технология Adaptive Sync обеспечивает синхронизацию с видеокартой, полностью исключая разрывы изображения и артефакты.

Используя 27-дюймовую Rapid IPS-панель с разрешением QHD (2560×1440), монитор находит идеальный компромисс между производительностью и качеством изображения. Такой формат позволяет сохранить высокую плотность пикселей, не перегружая видеокарту.

Хотя модель не претендует на статус профессионального решения для работы с графикой, её цветовые характеристики остаются на достойном уровне. Поддержка стандарта DisplayHDR 400 гарантирует достаточную яркость (400 кд/м2) для комфортного восприятия контента. Широкий охват цветовых пространств (89% Adobe RGB) позволяет достаточно точно передавать оттенки в играх и мультимедийных приложениях.

Производитель уделил внимание эргономике подставки, предусмотрев регулировку по высоте. Монитор предлагает современные интерфейсы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Однако отсутствие дополнительных портов USB и KVM-переключателя несколько ограничивает его мультимедийные возможности.

Хотя точная цена и дата выхода пока не анонсированы, можно ожидать, что MAG 275QPF X30 займёт свою нишу среди профессиональных игровых мониторов.