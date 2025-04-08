MSI продолжает расширять линейку профессионального игрового оборудования, представив новый монитор MAG 275QPF X30. Эта модель ориентирована на требовательных киберспортсменов, для которых решающее значение имеет не максимальное разрешение, а исключительная плавность изображения и минимальная задержка ввода.
Главной отличительной чертой новинки стала рекордная частота обновления 300 Гц, что ставит MAG 275QPF X30 в один ряд с профессиональным киберспортивным оборудованием. Технология Adaptive Sync обеспечивает синхронизацию с видеокартой, полностью исключая разрывы изображения и артефакты.
Используя 27-дюймовую Rapid IPS-панель с разрешением QHD (2560×1440), монитор находит идеальный компромисс между производительностью и качеством изображения. Такой формат позволяет сохранить высокую плотность пикселей, не перегружая видеокарту.
Хотя модель не претендует на статус профессионального решения для работы с графикой, её цветовые характеристики остаются на достойном уровне. Поддержка стандарта DisplayHDR 400 гарантирует достаточную яркость (400 кд/м2) для комфортного восприятия контента. Широкий охват цветовых пространств (89% Adobe RGB) позволяет достаточно точно передавать оттенки в играх и мультимедийных приложениях.
Производитель уделил внимание эргономике подставки, предусмотрев регулировку по высоте. Монитор предлагает современные интерфейсы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a. Однако отсутствие дополнительных портов USB и KVM-переключателя несколько ограничивает его мультимедийные возможности.
Хотя точная цена и дата выхода пока не анонсированы, можно ожидать, что MAG 275QPF X30 займёт свою нишу среди профессиональных игровых мониторов.