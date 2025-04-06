Nissan Leaf построен на усовершенствованной платформе CMF-EV , которую он разделяет с более крупной и дорогой моделью Ariya.

Nissan Leaf, некогда встречавшийся исключительно на стоянках экоярмарок и возле ресторанов здорового питания, больше не похож на тихоню с удивлённым выражением лица. Без выхлопных газов, бесшумный и аккуратный, он стал первым массовым электромобилем. Но времена меняются, и внедорожники заняли центральное место в сердцах автолюбителей. В 2026 году Nissan представил новый Leaf — теперь это мощный электрический кроссовер, полный технологических инноваций и с дерзким дизайном.

Этот Leaf 2026 года уже не милый хэтчбек с улыбкой — это мускулистый внедорожник с 100-процентной электрической душой. Он предлагает больше места, больше возможностей и менее компромиссный подход. Построенный на модернизированной платформе CMF-EV, как и более крупный Ariya, новый Leaf получил более агрессивный внешний вид: расширенную колёсную базу, 19-дюймовые диски и аэродинамический коэффициент 0,26. Опциональная панорамная крыша придаёт автомобилю стильный городской вид.

Технические подробности будут раскрыты в июне 2025 года, но уже сейчас можно предположить, что ёмкость батареи составит 60–80 кВт·ч, обеспечивая запас хода от 400 до 550 км. Зарядка через порт NACS обеспечит скорость до 130 кВт, позволяя зарядить аккумулятор с 10 до 80% всего за 35 минут.

Что касается привода, Leaf будет доступен как с передними ведущими колесами, так и, возможно, с системой полного привода e-4ORCE, известной по модели Ariya. Среди других нововведений — улучшенные ассистенты водителя (ProPILOT Assist 2.0), два больших дисплея в салоне и всевозможные современные технологии, такие как обновления ПО по воздуху, мобильные приложения, интеграция с Amazon Alexa и, возможно, цифровые ключи.