Ford Bronco Stroppe 2025 - самый дешевый двухдверный зверь с V6.

Когда в 2021 году Ford решил вернуть культовый Bronco, весь мир любителей внедорожников замер в ожидании. Две вариации кузова, широкий выбор моторов и проверенная временем проходимость — казалось, что теперь у каждого есть возможность выбрать именно тот Bronco, который соответствует его вкусам. Но ситуация изменилась в 2025 году: если вы хотите двухдверный Bronco с конкретным двигателем, придется выбирать единственную доступную версию — Bronco Stroppe Edition. И стоит она ни много ни мало — 78 225 долларов США.

Еще год назад предлагалось целых шесть вариантов двухдверного Bronco. Теперь же осталась лишь троица: базовая модель, Badlands и новоявленный Stroppe. Базовую комплектацию с 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем EcoBoost мощностью 300 л.с. (224 кВт) можно приобрести за 40 585 долларов США, что выглядит весьма привлекательно... пока вы не узнаете, какие возможности открывает Bronco Stroppe 2025 года.

Именно эта версия является единственным доступным двухдверным вариантом с более мощным 2,7-литровым двигателем EcoBoost V6, выдающим 330 л.с. (246 кВт) и крутящий момент 562 Нм. Этот мотор превращает Bronco в настоящую грозу бездорожья — или, по крайней мере, в дорогостоящий символ стиля.

Название Ford Bronco Stroppe 2025 года отсылает нас к Биллу Строппу, известному гонщику и инженеру, который в 70-е годы прошлого века тесно сотрудничал с Ford, создавая легендарные гоночные Bronco. Новейшая версия сохраняет дух тех времен благодаря ретро-дизайну, уникальным графикам, специальной окраске и, конечно, мощному двигателю V6.

Салон автомобиля сочетает в себе удобство и стиль, предоставляя владельцам все удобства, ожидаемые от внедорожника премиум-класса: 12-дюймовый дисплей, мультимедийная система SYNC4, качественная аудиосистема, продвинутые системы помощи на бездорожье и разнообразные режимы движения, включая популярный «Baja Mode» для покорения песчаных дюн.

Но и про настоящих ценителей бездорожья Ford тоже не забыл: Bronco Stroppe в базовой комплектации оснащён внедорожными покрышками, электронным блокировочным дифференциалом, усиленными бамперами и защитными элементами днища.