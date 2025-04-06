Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Ford представляет двухдверный внедорожник Bronco Stroppe 2025 с двигателем EcoBoost V6
Ford Bronco Stroppe 2025 - самый дешевый двухдверный зверь с V6.

Когда в 2021 году Ford решил вернуть культовый Bronco, весь мир любителей внедорожников замер в ожидании. Две вариации кузова, широкий выбор моторов и проверенная временем проходимость — казалось, что теперь у каждого есть возможность выбрать именно тот Bronco, который соответствует его вкусам. Но ситуация изменилась в 2025 году: если вы хотите двухдверный Bronco с конкретным двигателем, придется выбирать единственную доступную версию — Bronco Stroppe Edition. И стоит она ни много ни мало — 78 225 долларов США.

Еще год назад предлагалось целых шесть вариантов двухдверного Bronco. Теперь же осталась лишь троица: базовая модель, Badlands и новоявленный Stroppe. Базовую комплектацию с 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем EcoBoost мощностью 300 л.с. (224 кВт) можно приобрести за 40 585 долларов США, что выглядит весьма привлекательно... пока вы не узнаете, какие возможности открывает Bronco Stroppe 2025 года.

Именно эта версия является единственным доступным двухдверным вариантом с более мощным 2,7-литровым двигателем EcoBoost V6, выдающим 330 л.с. (246 кВт) и крутящий момент 562 Нм. Этот мотор превращает Bronco в настоящую грозу бездорожья — или, по крайней мере, в дорогостоящий символ стиля.

Название Ford Bronco Stroppe 2025 года отсылает нас к Биллу Строппу, известному гонщику и инженеру, который в 70-е годы прошлого века тесно сотрудничал с Ford, создавая легендарные гоночные Bronco. Новейшая версия сохраняет дух тех времен благодаря ретро-дизайну, уникальным графикам, специальной окраске и, конечно, мощному двигателю V6.

Салон автомобиля сочетает в себе удобство и стиль, предоставляя владельцам все удобства, ожидаемые от внедорожника премиум-класса: 12-дюймовый дисплей, мультимедийная система SYNC4, качественная аудиосистема, продвинутые системы помощи на бездорожье и разнообразные режимы движения, включая популярный «Baja Mode» для покорения песчаных дюн.

Но и про настоящих ценителей бездорожья Ford тоже не забыл: Bronco Stroppe в базовой комплектации оснащён внедорожными покрышками, электронным блокировочным дифференциалом, усиленными бамперами и защитными элементами днища.

#авто #ford #ford bronco stroppe 2025
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
6
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
32
Роснедра: 75% российских запасов редких металлов сосредоточено в Арктике
5
Издание Forbes назвало Cybertruck от Tesla «крупнейшим провалом за десятилетия» в автопроме
3
Новая языковая модель Llama 4 выйдет в конце апреля
+
Samsung готовит к выпуску три модели Galaxy Watch 8
2
Энтузиаст собрал из кубиков Lego полноразмерную Volvo V70
2
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
2
Nothing анонсировала CMF Phone 2 с необычным расположением камер и улучшенными характеристиками
+
Grand Theft Auto Vice City портировали на Sega Dreamcast
1
Orange Pi выпустила одноплатный компьютер RV на архитектуре RISC-V по цене от $30
+
Некоторые владельцы видеокарт Nvidia жалуются на чёрные экраны из-за драйвера версии 572.83
6
Casio анонсировала лимитированные часы GM2100 в коллаборации с One Ok Rock
1
«Майнкрафт» установил рекорд кассовых сборов среди фильмов по мотивам видеоигр
1
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
2
Польша передала Украине новые терминалы Starlink для связи
+
ПК с видеокартами GeForce RTX 5060 продаются по цене от 1149 долларов
5
NVIDIA полностью открыла исходный код PhysX и Flow
4
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
12
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
+

Популярные статьи

ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
175
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
14
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
40
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
1
Neuralink в 2025г проведет первую операцию по восстановлению зрения у незрячего человека
5
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
1
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
+

Сейчас обсуждают

beltar
23:14
Вам определение ватта дать? В нем ни слова нет про тепло, или электричество.
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Евгений Марчук
22:49
Крутая сборка, надеюсь будет 60 фпс на низких в кс2 в 1080x1080
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Roditch
22:43
По состоянию на 2024 год на вооружении Великобритании — 213 танков Challenger 2. Всего.
UKDJ: Новый танк Challenger 3 будет конкурировать с российской «Арматой»
Максим Сидоров
22:38
Ну что, нормальная сборка, без стеба в виде материнок на пси3.
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
Сергей Катков
22:37
По идее оно так и должно быть , как пример 3060ти и 3070,
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
PanzerK
22:36
Мы рады что твоя девушка хорошо поёт, но причём тут звуковые карты?
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
PanzerK
22:34
Раз уж случайно заглянул в курятник... не грех и 1 звезду поставить... с меня не убудет.
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Roditch
22:33
Если сделать андервольт, то можно получить более высокие частоты с меньшей температурой и меньшим потреблением. А значит более тихую работу видеокарты.
Asus выпустила специальный BIOS с увеличенным TDP для GeForce RTX 5080 ROG Astral
Вован Mr
22:25
Спиноры позволили вывести уравнение, связывающее кривизны (величины, обратные радиусам) произвольного числа касающихся окружностей. Ранее теорема Декарта работала только для четырёх окружностей . ...
Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
kilobait3
22:19
как говорят православные, царствие небесное его пилотам!
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем