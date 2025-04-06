Обновленный электрокар сохранил фирменную аэродинамическую форму, но приобрел более выразительные черты.

На международной выставке в Сеуле Hyundai Motor представила масштабные обновления для своей электрической линейки. Главными героями стали рестайлинговый Ioniq 6 и дебютировавшая впервые спортивная версия N Line, а также анонс высокопроизводительной модификации N Sport, выход которой запланирован на июль.

Обновленный электрокар сохранил фирменную аэродинамическую форму, но приобрел более выразительные черты. Концепция воплотилась в приподнятом капоте, удлиненном силуэте кузова и резких гранях, создающих эффект движения даже в статике. Дизайнеры сделали акцент на спортивный характер: черные вставки под дверями, расширенный задний спойлер и узкие светодиодные фары с пиксельными дневными огнями усиливают визуальную агрессию модели.

Салон Ioniq 6 получил не менее значительные изменения. Производитель переработал материалы отделки, добавив премиальные ткани и экологичные компоненты. Дверные панели и рулевое колесо были модернизированы для улучшения эргономики, а центральная консоль теперь отличается интуитивно понятным расположением элементов управления. Крупные сенсорные кнопки управления климат-контролем и минималистичный дисплей подчеркивают футуризм, сохраняя функциональность.

Спортивная версия Ioniq 6 N Line, вдохновленная концептом RN22e, ориентирована на поклонников динамичной езды. Ее отличают агрессивные бамперы с воздуховодами, расширенные боковые юбки и акценты из черного глянца, визуально снижающие посадку кузова. Пиксельная графика в световых элементах и 20-дюймовые легкосплавные диски завершают образ.

Хотя технические подробности пока не раскрыты, Hyundai обещает улучшенную управляемость и отклик.

Ожидается, что топовая версия Ioniq 6 N Sport дебютирует летом с усиленной мощностной установкой и доработанной подвеской.