Модель выпущена ограниченной серией в 860 экземпляров и отличается эксклюзивным дизайном.

Toyota представила новую ограниченную серию своего заднеприводного купе GR86. Версия Yuzu Special Edition вскоре появится в автосалонах, предлагая покупателям нечто большее, чем стандартные комплектации GR86 и GR86 Premium.

Всего будет произведено 860 единиц. Хотя покупатели надеялись на создание высокопроизводительной трековой версии, Yuzu Special Edition ориентирована скорее на стиль и эстетическую красоту.

Модели Yuzu придали уникальные черты, включая новые тормоза Brembo и улучшенные амортизаторы Sachs, которые сохраняют характерную динамику GR86, добавляя при этом дополнительную устойчивость. Внешний вид новинки сразу привлекает внимание благодаря яркой жёлтой окраске кузова, названной Yuzu.

Дополнительно автомобиль оснащён новыми 18-дюймовыми матово-чёрными дисками, которые гармонично сочетаются с чёрным салоном, украшенным желтой прострочкой. Спортивные сиденья Ultrasuede с перфорацией добавляют интерьеру элегантности и динамики. Желтые акценты присутствуют также на чехле рычага переключения передач и рулевом колесе.

Для тех, кто хочет ещё более агрессивный внешний вид, предлагается дополнительный аэродинамический обвес, включающий расширенный передний спойлер, боковые юбки, переработанный задний бампер и увеличенный спойлер на крышке багажника. Также доступен спортивный выхлоп, который придаёт автомобилю более агрессивный звук.

Под капотом Yuzu Special Edition скрывается всё тот же 2,4-литровый четырёхцилиндровый атмосферный двигатель, генерирующий 228 л.с. и 249 Нм крутящего момента. Покупателям предлагаются варианты трансмиссий: шестиступенчатая механическая коробка передач или автомат.

Yuzu Special Edition сохраняет весь драйв стандартного GR86, но заключённый в более яркую и эксклюзивную оболочку. Цены на новинку пока не объявлены, но ожидаются ближе к осени.