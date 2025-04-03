Смартфон будет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

В ближайшее состоится запуск смартфона Lava Bold 5G, и в преддверии этого события были раскрыты его ключевые характеристики и ценовая политика. Согласно представленной информации, Bold 5G станет частью новой линейки смартфонов компании, предлагающей пользователям современные технологии по привлекательной цене.

Смартфон будет оснащён большим 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми краями, который обеспечит разрешение Full HD+ и поддержку частоты обновления 120 Гц.

Сердцем устройства станет мощный чипсет MediaTek Dimensity 6300. Смартфон будет предложен в нескольких конфигурациях оперативной памяти: 4 ГБ или 6 ГБ, причём предусмотрена возможность расширения объёма ОЗУ до 8 ГБ за счёт использования виртуальной памяти. Внутренняя память составит 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от выбранной версии.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч позволит устройству проработать долгое время без подзарядки, а поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт позволит в быстро восполнить заряд батареи.

Камера Bold 5G представлена основным модулем 64-мегапиксельного сенсора, дополненного вспомогательным объективом, информация о котором пока остаётся нераскрытой. Для селфи предусмотрен 16-мегапиксельный фронтальный сенсор.

Операционной системой устройства станет свежая версия Android 14. Производитель обещает обновление до Android 15 и два года регулярных обновлений системы безопасности, что важно для поддержания актуальности телефона.

Bold 5G будет иметь встроенный в экран сканер отпечатков пальцев для быстрого и безопасного разблокирования устройства. Корпус устройства соответствует стандарту защиты IP64, что защищает его от пыли и брызг воды.

Lava Bold 5G появится в продаже 8 апреля по цене от 10 999 индийских рупий ( 11 000 рублей). Смартфон будет доступен в элегантном цвете Sapphire Blue, подчеркивающем современный внешний вид устройства.