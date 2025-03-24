Titan Army анонсировала выход нового 27-дюймового игрового монитора P275MS+, ориентированного на геймеров, которые ищут сочетание высокой скорости обновления экрана и продвинутых технологий отображения по доступной цене. Монитор уже доступен к покупке по цене 1799 юаней (примерно 21 000 рублей).

Модель P275MS+ оснащена быстрым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1440 пикселей и впечатляющей частотой обновления 320 Гц. Время отклика GTG составляет всего 1 мс, а поддержка технологии Adaptive-Sync обеспечивает плавный геймплей без разрывов и задержек, что особенно важно для динамичных жанров, таких как шутеры и соревновательные игры.

Особенностью монитора является подсветка QD-Mini LED с 1152 зонами локального затемнения, что позволяет добиться глубокого черного цвета с минимальной яркостью 0,02 нит и максимального значения в 1000 нит. Динамическая контрастность составляет 2 500 000:1, что обеспечивает яркие световые эффекты и насыщенную проработку деталей в теневых областях. Благодаря таким параметрам, монитор соответствует стандарту HDR1000, что выделяет его среди конкурентов в данной ценовой категории.

Цветопередача монитора впечатляет: он охватывает 99% цветовых пространств DCI-P3, Adobe RGB и sRGB, что делает его подходящим не только для геймеров, но и для профессионалов, работающих с графикой. Заводская калибровка обеспечивает среднее значение Delta E менее 2, а 10-битная (FRC) глубина цвета способствует плавным переходам оттенков, устраняя видимые полосы при градиентных заливках.

Для любителей игр монитор предлагает широкий набор дополнительных возможностей. Пользователи могут настроить перекрестья, частоту кадров и таймеры, активировать динамический овердрайв и выбрать один из предустановленных режимов изображения, специально разработанных для различных игровых жанров, будь то стратегии или многопользовательские онлайн-игры. Также стоит отметить поддержку режима консоли SPX, позволяющего выводить изображение с разрешением 4K при частоте 120 Гц с использованием HDR, переменной частоты обновления (VRR) и автоматической регулировки задержки (ALLM), что делает этот монитор идеальным выбором для владельцев консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

Монитор оснащен необходимыми интерфейсами: два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход. Эргономичные регулировки высоты, наклона, поворота и вращения позволяют комфортно настроить положение экрана под индивидуальные предпочтения, а крепление VESA 100 × 100 мм упрощает установку на стену или кронштейн. Завершающим штрихом служит настраиваемая RGB-подсветка на задней панели, добавляющая стильный акцент к игровому месту.