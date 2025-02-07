BenQ LH750 предназначен для конференц-залов и обладает впечатляющей яркостью отображения контента.

BenQ представила свой новый проектор для конференц-залов — LH750, который уже доступен для покупки у ряда международных ритейлеров. Эта модель ориентирована на обеспечение ярких и качественных презентаций благодаря использованию источника света 4LED, который способен выдавать до 5000 ANSI люмен яркости.

Проекторы серии LH750 созданы на базе технологии DLP и предлагают разрешение 1080p с соотношением сторон 16:9. Устройство поддерживает стандарты HDR10 и HLG, что обеспечивает высокое качество изображения. Максимальная диагональ проекции достигает 300 дюймов, а проекционное соотношение варьируется от 1,16 до 1,88. Согласно заявлениям производителя, LH750 охватывает 98% цветового пространства Rec.709, что гарантирует точную передачу цветов.

Среди дополнительных возможностей стоит отметить наличие инструментов для коррекции изображения, таких как 2D и Auto Vertical Keystone, Corner Fit и Digital Image Shrink. Проектор также оснащён 1,6-кратным оптическим зумом и несколькими предустановленными режимами отображения, такими как Presentation, Infographic и sRGB.

LH750 предназначен для потолочной установки и оборудован встроенным динамиком мощностью 20 Вт. С помощью дополнительного адаптера Wi-Fi можно организовать беспроводную трансляцию контента на проектор. Физическое подключение возможно через два порта HDMI 2.0, порт USB-A и интерфейс RS232.

Срок службы светодиода оценивается в 30 000 часов при работе в экономичном режиме и 20 000 часов в нормальном режиме эксплуатации. Проектор совместим с системами управления BenQ DMS Local, AMX и PJ Link, что упрощает интеграцию в существующие инфраструктурные решения. Официальный запуск продаж LH750 в Европе запланирован на 25 февраля, однако некоторые розничные сети уже начали предлагать эту модель по ориентировочной цене $1499 (примерно 150 000 рублей).