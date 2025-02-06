OnePlus готовится представить свой новый смартфон 13 Mini.

OnePlus планирует расширить свою серию смартфонов под номером 13 выпуском компактной модели с названием OnePlus 13 Mini, релиз которой ожидается в марте. Хотя ранее появлялись различные утечки относительно характеристик этого смартфона, новая информация от известного инсайдера Digital Chat Station проливает больше света на оснащённость смартфона, включая камеру и дизайн. Изначально предполагалось, что устройство будет оснащено тройной камерой, однако последние сведения указывают на наличие двойной камеры с обновленным дизайном модуля.

Согласно новой информации, OnePlus 13 Mini будет оборудован двумя камерами, расположенными в виде горизонтального блока. Это решение несколько отличается от предыдущих слухов о наличии трёх модулей, но соответствует последним сообщениям о том, что компания намерена обновить дизайн своих смартфонов в текущем году. Камера будет включать 50-мегапиксельный основной датчик и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом.

Смартфон будет работать на базе высокопроизводительного чипсета Snapdragon 8 Elite, обеспечивая отличную производительность и энергоэффективность. Экран устройства представляет собой 6,31-дюймовую LTPO OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Корпус телефона выполнен из металла и стекла, придавая ему стильный и современный вид.

Информация о емкости аккумулятора пока остаётся неизвестной, но ожидается поддержка беспроводной зарядки, что значительно упростит повседневное использование устройства. Также предполагается наличие встроенного в экран сканера отпечатков пальцев для быстрого и безопасного разблокирования.

Есть вероятность, что финальное название устройства может измениться на OnePlus 13T к моменту его выхода на рынок. Официальных данных о дате релиза пока нет, но ходят слухи, что презентация состоится во втором квартале 2025 года.