Thunderobot Black Warrior CF25F400L оснащен Fast-IPS панелью с разрешением Full HD, временем отклика 1 мс и DCI-P3 95%.

Thunderobot представила на китайском рынке новый игровой монитор - Black Warrior CF25F400L с высокой частотой обновления до 400 Гц. Стоимость устройства составляет 1499 юаней (примерно 21 000 рублей).

Black Warrior CF25F400L оснащен 24,5-дюймовой Fast-IPS панелью с разрешением Full HD (1920x1080). Основная частота обновления дисплея составляет 360 Гц, но при использовании порта DisplayPort 1.4 её можно увеличить до 400 Гц. Помимо этого, монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц через интерфейс HDMI 2.0.

Новинка отличается минимальным временем отклика GTG всего 1 мс и показателем MPRT равным 0,5 мс, благодаря чему обеспечивается высокая скорость переключения пикселей и минимальное размытие движущихся объектов. Заводская калибровка дисплея с точностью Delta E ≤ 2 позволяет добиться максимально точной передачи цветов и общей стабильности изображения.

Цветовая гамма монитора охватывает 95% стандарта DCI-P3 и 99% пространства sRGB, что вкупе с глубиной цвета 8 бит и широким цветовым объёмом (125% sRGB) даёт насыщенное и реалистичное изображение.

Поддержка технологии HDR400 обеспечивает пиковую яркость 400 нит. Встроенная технология Adaptive-Sync помогает синхронизировать частоту обновления экрана с работой видеокарты, предотвращая появление разрывов и артефактов изображения. Монитор также полностью совместим с системами Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Для обеспечения комфортного использования в течение длительного времени монитор оснащён функцией фильтрации синего света и системой DC Dimming, устраняющей мерцание экрана. Также устройство предлагает ряд дополнительных функций, таких как настраиваемые прицелы, отображение FPS и таймер обратного отсчёта.

Подставка позволяет регулировать высоту, поворачивать дисплей на 90 градусов вертикально и на 30 градусов горизонтально, а также изменять угол наклона от -5 до +20. Подключение осуществляется через два разъёма HDMI 2.0, два порта DisplayPort 1.4 и стандартный 3,5 мм аудиоразъём.