TCL PlayCube — ультракомпактный проектор с встроенным аккумулятором.

На выставке CES 2025 мир стал свидетелем множества инновационных решений, и среди них TCL представила свой новый продукт — PlayCube, портативный проектор, который обещает изменить представление о компактных системах домашнего кинотеатра.

PlayCube, как следует из названия, имеет кубическую форму, но с интересным дизайнерским решением. Его конструкция включает две прямоугольные секции, одна из которых может вращаться, позволяя пользователям регулировать угол проекции. Такой подход к дизайну, названный «волшебным кубом», не только выглядит привлекательно, но и предоставляет пользователям необходимую гибкость для достижения оптимального угла просмотра, будь то на стене, потолке или любой другой поверхности.

Хотя TCL пока не раскрывает точные размеры PlayCube, существует мнение, что он достаточно мал, чтобы удобно разместиться на прикроватной тумбочке или столе. Кроме того, TCL подтвердила, что PlayCube будет работать на базе Google TV, что откроет пользователям доступ к множеству популярных потоковых приложений и сервисов.

Пока TCL не делится подробностями о технических характеристиках устройства, таких как разрешение, пиковая яркость или максимальный размер проекции. Однако эксперты предполагают, что PlayCube может сопоставляться или даже немного превосходить возможности модели TCL 2024 Projector A1, которая имела разрешение 1080p и яркость 360 ISO люмен.

Что касается ценовой категории, то TCL пока держит ее в секрете. Тем не менее, учитывая репутацию компании как поставщика доступных по цене продуктов, можно ожидать конкурентоспособную цену. Например, Projector A1 продавался по цене $499 (примерно 50 000 рублей), и PlayCube может находиться в аналогичном диапазоне в зависимости от своих технических характеристик.