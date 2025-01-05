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Zerox852
BenQ представляет новый быстрый игровой монитор Zowie XL2586X Plus FHD с частотой 600 Гц
Zowie XL2586X+ — это 24,5-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 600 Гц и панелью Fast TN, специально разработанный для профессиональных киберспортсменов.

Zowie XL2586X+ представляет собой 24,5-дюймовый игровой монитор, созданный компанией BenQ для удовлетворения потребностей профессиональных киберспортсменов. Оснащенный панелью Fast TN с максимальной частотой обновления 600 Гц, этот монитор обеспечивает быструю реакцию и превосходную четкость изображения даже в самых динамичных играх.

Новинка стала продолжением предыдущей модели Zowie XL2586X, которая была выпущена годом ранее с частотой обновления 540 Гц. Обновленная версия XL2586X+ оснащена экраном с разрешением Full HD (1920 x 1080), что в сочетании с высокой частотой обновления обеспечивает потрясающую плавность изображения и мгновенную реакцию на действия игрока.

Fast TN панель, используемая в мониторе, отличается высокой чёткостью изображения, особенно заметной в играх с низким разрешением, таких как CS2 и Valorant. Это позволяет пользователям лучше различать объекты и противников на экране, что критически важно в соревновательных играх. При этом экран выдает пиковую яркость на уровне 320 нит и контрастность 1000:1, что обеспечивает отличное качество изображения.

Одной из ключевых особенностей является технология DyAc+ 2 от BenQ, которая значительно снижает размытие движущихся объектов, делая игровые сцены более четкими и реалистичными. Настройки Color Vibrance и Black eQualizer помогают дополнительно оптимизировать визуализацию, повышая видимость в тёмных участках без излишнего осветления светлых зон.

Для максимального удобства и комфорта пользователей монитор обладает широкими возможностями регулировки положения. Его можно поднять на высоту до 155 мм, повернуть на 45 градусов в обе стороны и наклонить от -5 до +35 градусов. Дополнительно в комплекте поставляется защитный кожух, который помогает уменьшить влияние внешних источников света, создавая идеальные условия для погружения в игровой мир.

Подключение монитора осуществляется через три порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4 и разъём для наушников. Поддерживается крепление VESA (100x100 мм), что даёт возможность монтировать монитор на стену или использовать специальные стойки для оптимизации рабочего пространства.

Цена Zowie XL2586X+ составляет $999.99 (примерно 110 000 рублей), что отражает его высокое качество и уникальные технические характеристики.

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