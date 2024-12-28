Xiaomi анонсировала скорый выход своего нового бюджетного смартфона Redmi 14C 5G на индийском и мировом рынках.

Xiaomi анонсировала выход своего нового смартфона Redmi 14C 5G, который запланирован на 6 января 2025 года. Релиз устройства пройдет сразу на индийском и мировом рынках. Изначально гаджет был представлен под кодовым именем «2025G» на платформе Redmi India X, после чего информация подтвердилась на целевой странице Flipkart. Предполагается, что Redmi 14C 5G станет обновленной версией ранее выпущенного Redmi 14R 5G.

Redmi 14C 5G позиционируется как топовый продукт в своем ценовом диапазоне, предлагая ряд интересных функций, таких как поддержка двух SIM-карт с сетью 5G, плавной потоковой передачи контента, стабильной игры и скорости загрузки до 2,5 Гбит/с. Устройство будет доступно в трех цветовых решениях: белом, синем и черном, с премиальным дизайном Starlight.

Несмотря на то, что полные технические характеристики Redmi 14C 5G пока остаются нераскрытыми, их можно предугадать исходя из параметров его предшественника — Redmi 14R 5G. Например, устройство может получить 6,88-дюймовый дисплей с разрешением 1640 × 720 пикселей, максимальную яркость 600 нит и частоту дискретизации касания 240 Гц. Дисплей также будет поддерживать технологию DC-затемнения, защиту глаз и возможность использования даже во влажных условиях.

За производительность гаджета отвечает чипсет Snapdragon 4 Gen 2, а объем оперативной памяти может достигать 8 ГБ, в то время как встроенная память составит до 256 ГБ. Основная камера устройства будет представлена 13-мегапиксельным модулем, а фронтальная — 5-мегапиксельным. Питание смартфона обеспечит аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Размеры устройства составят 171,88 мм x 77,8 мм x 8,22 мм.