Xiaomi представила мощный беспроводной пылесос Mijia 3C с 60 минутами работы, 3 режимами всасывания и удобной щеткой.

Xiaomi, известная своими инновационными продуктами, представила на китайском рынке новый беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C, который обещает стать незаменимым помощником в поддержании чистоты дома.

Пылесос 3C, доступный для покупки по цене 899 юаней (примерно 11 300 рублей), является доступным вариантом для тех, кто ищет высококачественный беспроводной пылесос без лишних затрат.

Сердцем пылесоса стал мощный бесщеточный двигатель, который вращается со скоростью до 100 000 оборотов в минуту, обеспечивая впечатляющую силу всасывания 120 АВт. Такая мощность позволяет легко справиться с любой грязью, от мелкой пыли до глубоко въевшихся пятен, делая уборку более эффективной.

Пылесос 3C оборудован долговечным литий-ионным аккумулятором емкостью 2500 мАч, который обеспечивает до 60 минут непрерывной работы на одном заряде. Этого времени достаточно, чтобы убрать весь дом без необходимости перезарядки.

Особое внимание разработчики уделили системе фильтрации. В пылесосе используется 9-конусная циклонная система фильтрации, которая эффективно отделяет пыль от воздушного потока, продлевая срок службы фильтра и обеспечивая чистый воздух в помещении.

Для удобства уборки в 3C предусмотрено три режима всасывания: постоянный, стандартный и сильный. Выбор режима зависит от типа поверхности и уровня загрязнения.

Пылесос также оснащен электрической мягкой щеткой против спутывания с независимым приводом двигателя, которая идеально подходит для уборки ковров и мягкой мебели.

Для удобства уборки в труднодоступных местах, таких как под кроватями или диванами, пылесос имеет возможность плоской уборки на 180 градусов.

Пылесос 3C отличается своей универсальностью. В комплекте с ним поставляются три насадки-щетки, которые легко меняются, что позволяет эффективно убирать различные поверхности: от пола до автомобиля.

Xiaomi также позаботилась об экологичности продукта. Все компоненты пылесоса 3C, включая пылесборник и фильтр, можно мыть и использовать повторно, что продлевает срок службы пылесоса и снижает количество отходов.