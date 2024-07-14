Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Mechrevo представил новую беспроводную мышь Yao M510 по цене 900 рублей

Mechrevo Yao M510 это лёгкая, универсальная и доступная беспроводная игровая мышь для комфортной игры.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Mechrevo, известный китайский производитель игрового оборудования, представил на рынке новую беспроводную игровую мышь Yao M510, которая обещает удобство использования и многофункциональность по очень привлекательной цене. Yao M510 предназначена для геймеров, которые ищут лёгкую, удобную и универсальную мышь, способную обеспечить как точные движения в игре, так и комфортную работу за компьютером в офисе.

Yao M510 отличается невероятно лёгким дизайном, её вес составляет всего около 80 граммов (включая приёмник). Это делает её очень комфортной для длительного использования, особенно для геймеров, которые предпочитают лёгкие мыши. Благодаря эргономичному дизайну с плавными линиями мышь удобно лежит в руке как правшей, так и левшей.

Yao M510 оснащена профессиональным игровым сенсором, который поддерживает до 4800 DPI, что позволяет настроить чувствительность мыши под индивидуальные нужды. DPI регулируется на шести уровнях, что позволяет найти оптимальный баланс между точностью для повседневных задач и отзывчивостью для динамичных игр.

Игровая мышь предлагает три режима подключения Bluetooth, беспроводное соединение 2,4 ГГц через USB-приемник и проводное USB-подключение. Это позволяет пользователям легко переключаться между разными устройствами, будь то настольный ПК, ноутбук или планшет.

Питание Yao M510 обеспечивает большая литиевая батарея ёмкостью 500 мАч, которая, по утверждению Mechrevo, обеспечивает длительное время автономной работы. Точная продолжительность работы батареи на одной зарядке остаётся неизвестной, но ожидается, что она будет достаточно большой и сравнимой с конкурентами.

Габариты мыши составляют 125 мм в длину, 63,5 мм в ширину и 40,5 мм в высоту.

Приобрести новинку можно по цене 69 юаней (примерно 900 рублей). Это делает ее очень доступным вариантом для любых геймеров, ищущих удобную и многофункциональную беспроводную мышь. Продажи начинаются с 15 июля.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

беспроводная мышь mechrevo yao m510
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
2
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай разрабатывает радар, способный точно отслеживать гиперзвуковые ракеты со скоростью 20 Махов
+
Инсайдеры назвали сроки появления новых скриншотов GTA 6
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
1
Названы 5 самых ожидаемых новшеств, которые появятся в грядущем iPhone 16
1
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
6
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
Разработчики игр взывают к отзыву процессоров Core 13 и 14 поколений из-за проблем со стабильностью
15
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
Выпущен одноплатный компьютер Pine64 Quartz64 Zero стоимостью $15 с RK3566 и 1 ГБ оперативной памяти
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
1
Опубликованы изображения, характеристики и стоимость доступного смартфона POCO M6+ 5G
+
23 июля будет представлен обновлённый смартфон Nubia Z60 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version
+
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1
Galaxy Ring не пойдет по пути Oura Ring, а предложит бесплатный доступ ко всем функциям
+
Видеокарты Nvidia RTX 4070 Ti Super с графическим процессором AD102 поступили в продажу
1
Разработчики Warframe заявили, что 80% сбоев на ПК геймеров возникают по вине процессоров Intel
2
Появились изображения и характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 9
1
Учёные обнаружили уникальное явление во вселенной – чёрную дыру средней массы
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
48
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
6
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
32
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
10
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
2
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
22
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
28
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
12
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
1

Сейчас обсуждают

Павел Кандеев
21:59
Надо быть полным дибилом чтобы сравнить карту 10 и 40 поколения
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
КостянТорпеда
21:49
О чём ты речь ведёшь, тут большинство игр амд проплата, как старфилд!) И в нём такой обсёр не в последнюю очередь потому что амд перестала оптимизировать и выпускать драйвера под 580, очередное доказа...
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
glavhyilo
21:44
япошек пиндосы закидали ядерными бомбами.
Япония вводит законодательное требование о ежедневном смехе для граждан
Кирилл Омельянюк
21:35
Дуров уже как много лет если не 10 не владеет в контакте)
Спутники сотовой связи Starlink оказались намного ярче, чем ожидалось
Роман Холод
21:25
Хотя дальше видно будет. Доверил все управление материнке. Она что ей вздумается то и делает.
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
Роман Холод
21:23
Да пофиг))) Денег есть))) Куплю новый )))
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
Евгений Остапов
21:09
Дичь какая то. От Солнца до центра - почти 30 000 световых лет.
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
glavhyilo
21:07
трамп президентом станет,но тоже самое будет,под управлением тех же,что и байдуну тексты пишут.Украинские истории скорей всего закончатся,а китайские при трампе начнутся.
Блогер Хинкл связал покушение на Трампа с его позицией по Украине
KillerOK
21:05
"WP раскрывает подробности разговора Трампа с охраной после покушения" - и где об этом хоть слово в тексте новости? Заголовок тупо от фонаря придуман...
WP раскрывает подробности разговора Трампа с охраной после покушения
glavhyilo
21:01
и не из толпы стрелял,а залёг в 100 метрах,под чутким надзором полиции и охраны.
Блогер Хинкл связал покушение на Трампа с его позицией по Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем