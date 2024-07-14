Mechrevo, известный китайский производитель игрового оборудования, представил на рынке новую беспроводную игровую мышь Yao M510, которая обещает удобство использования и многофункциональность по очень привлекательной цене. Yao M510 предназначена для геймеров, которые ищут лёгкую, удобную и универсальную мышь, способную обеспечить как точные движения в игре, так и комфортную работу за компьютером в офисе.

Yao M510 отличается невероятно лёгким дизайном, её вес составляет всего около 80 граммов (включая приёмник). Это делает её очень комфортной для длительного использования, особенно для геймеров, которые предпочитают лёгкие мыши. Благодаря эргономичному дизайну с плавными линиями мышь удобно лежит в руке как правшей, так и левшей.

Yao M510 оснащена профессиональным игровым сенсором, который поддерживает до 4800 DPI, что позволяет настроить чувствительность мыши под индивидуальные нужды. DPI регулируется на шести уровнях, что позволяет найти оптимальный баланс между точностью для повседневных задач и отзывчивостью для динамичных игр.

Игровая мышь предлагает три режима подключения Bluetooth, беспроводное соединение 2,4 ГГц через USB-приемник и проводное USB-подключение. Это позволяет пользователям легко переключаться между разными устройствами, будь то настольный ПК, ноутбук или планшет.

Питание Yao M510 обеспечивает большая литиевая батарея ёмкостью 500 мАч, которая, по утверждению Mechrevo, обеспечивает длительное время автономной работы. Точная продолжительность работы батареи на одной зарядке остаётся неизвестной, но ожидается, что она будет достаточно большой и сравнимой с конкурентами.

Габариты мыши составляют 125 мм в длину, 63,5 мм в ширину и 40,5 мм в высоту.

Приобрести новинку можно по цене 69 юаней (примерно 900 рублей). Это делает ее очень доступным вариантом для любых геймеров, ищущих удобную и многофункциональную беспроводную мышь. Продажи начинаются с 15 июля.