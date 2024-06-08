Eizo EV3450XC разрабатывался специально для профессионалов и энтузиастов, которым требуется высокая точность цветопередачи.

Eizo представляет новую модель изогнутого монитора под номером EV3450XC с диагональю 34 дюйма, специально разработанного для дизайнеров и других творческих профессионалов. Монитор обеспечивает высокую точность цветопередачи, что делает его идеальным инструментом для выполнения задач требующих точной цветопередачи.

EV3450XC оснащён изогнутым дисплеем с разрешением 3440 x 1440 пикселей, которое часто называют "двойным 2K". Это означает, что горизонтальное разрешение эквивалентно двум дисплеям 1080p, расположенным рядом. Такое разрешение обеспечивает чёткое и широкое пространство для работы, позволяя дизайнерам комфортно располагать несколько окон и инструментов на экране.

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Eizo EV3450XC ставит во главе точность цветопередачи. Дисплей охватывает широкую цветовую гамму sRGB и обеспечивает яркость 300 нит, коэффициент статической контрастности 1000:1 и скорость отклика 5 мс. Это делает его идеальным для решения дизайнерских задач, требующих точности цветов и плавности движения.

Для комфортной работы подставку монитора можно наклонять. Также предусмотрена возможность крепления на стену с помощью VESA 100x100 мм. EV3450XC оснащён множеством портов подключения: 1 USB-B, 2 USB-C, 2 USB-A и 2 HDMI (конкретные версии не указаны). Монитор также имеет два встроенных динамика мощностью 4 Вт, что позволяет использовать его и для прослушивания музыки или просмотра видео.

Цена и точная дата выпуска Eizo EV3450XC пока неизвестны, но ожидается, что монитор появится в продаже в июле.