Несмотря на свою низкую цену, планшет Teclast T50 HD получил достойные характеристики.

Компания Teclast представила в Китае новый доступный планшет T50 HD, который отличается стильным дизайном, ярким экраном и хорошими техническими характеристиками.

T50 HD оснащён большим 11-дюймовым IPS-экраном с высоким разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает хорошее качество изображения при просмотре фильмов, фотографий и игр. Максимальная яркость экрана составляет 400 нит, что позволяет комфортно использовать планшет даже при ярком освещении. T50 HD также поддерживает технологию отображения экрана T-Colour 3.0, которая обеспечивает более яркие и насыщенные цвета.

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Для защиты глаз от синего света планшет T50 HD имеет сертификат TUV на низкий уровень синего света, что позволяет комфортно использовать планшет в течении длительного времени.

Под капотом T50 HD расположился процессор Unisoc T606, который обеспечивает плавную и эффективную работу устройства. Он состоит из восьми ядер, два из которых являются высокопроизводительными ядрами A75 с частотой 1,8 Гц, а остальные шесть — энергоэффективными ядрами A55. Этот процессор позволяет запускать требовательные игры и приложения, а также просматривать видео и работать с текстовыми документами без задержек.

Планшет T50 HD оснащается большим аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, который обеспечивает длительное время работы от одной зарядки. Он имеет интерфейс USB-C для быстрой зарядки.

T50 HD также оснащён двойной камерой с искусственным интеллектом, которая позволяет делать качественные фотографии и видео. Планшет также имеет два динамика, которые обеспечивают отличное качество звука при просмотре видео и прослушивании музыки.

Новый планшет Teclast T50 HD стоит 799 юаней (примерно 10 000 рублей) и доступен на розничных площадках Китая.