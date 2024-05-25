Acer представила два экологически чистых проектора, получивших прекрасные технические характеристики.

Компания Acer представила новую экологически чистую систему домашнего кинотеатра, представив две инновационные модели проекторов Vero: Acer Vero HL6810 и HL6810ATV. Новинки обеспечивают отличное качество изображения благодаря разрешению 4K UHD (3840 x 2160) и мощному гибридному лазерно-светодиодному источнику света с яркостью 4000 ANSI люмен. С динамической контрастностью 50 000:1 и 105% Rec. цветовой гаммой 709, благодаря чему пользователи могут наслаждаться глубокими контрастами и реалистичными цветами. Технология HDR10/HLG обеспечивает высокую детализацию и яркость, а специальный режим "Футбол" оптимизирует визуальные эффекты для захватывающего просмотра спортивных событий.

Кроме того, проекторы поддерживают Blu-ray 3D и позволяют получить доступ к популярным потоковым сервисам, таким как Netflix и YouTube, благодаря встроенному ключу Android TV. Голосовое управление обеспечивает удобную навигацию по интерфейсу через пульт дистанционного управления или смартфон.

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С возможностью 1,3-кратного зума и коррекции трапецеидальных искажений, эти проекторы легко настраиваются для различных пространств. Технология Acer BlueLight Shield для снижения нагрузки на глаза обеспечивает комфорт при длительном просмотре. Подключение внешних динамиков через порт HDMI 2.0 создаёт полноценный домашний кинотеатр.

Проекторы используют эффективный гибридный лазерно-светодиодный источник света, потребляющий на 48% меньше энергии по сравнению с конкурентами, что увеличивает срок службы до 30 000 часов и снижает совокупную стоимость владения. Режимы энергосбережения и мгновенного включения-выключения дополнительно снижают энергопотребление. Принципы устойчивого развития Acer также проявляются в отсутствии ртути в источнике света, использовании переработанного пластика для корпуса и полностью перерабатываемой бумажной упаковке.

Acer Vero HL6810ATV будет доступен в России в июне по цене от 170 000 рублей, а Acer Vero HL6810 — в августе по цене от 160 000 рублей (цены и доступность могут различаться в зависимости от региона).