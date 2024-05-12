Легкий и портативный проектор от Xiaomi доступен для покупки по низкой цене 13 000 рублей.

Xiaomi выпустила новый проектор Xming Q5 на китайском рынке, который уже доступен для покупки по цене 999 юаней (примерно 13 000 рублей). Рассмотрим его ключевые характеристики.

Xming Q5 оснащён полностью закрытым специальным оптическим механизмом PhotonX, который устраняет многие проблемы, такие как утечка света, попадание пыли, шум и недостаточное рассеивание тепла. Эта технология обеспечивает чистое, чёткое и надёжное проецирование.

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Проектор имеет собственное разрешение 1080P, контрастность 1500:1 и яркость 280 люмен. Он поддерживает декодирование 4K и HDR10+, улучшая чёткость и глубину цвета проецируемых изображений для более захватывающего просмотра. С точки зрения эстетики, он имеет мятно-зеленую и кремово-белую цветовую схему раскраски.

Xming Q5 компактный и лёгкий (высота 17,5 см, вес 1,4 кг) его легко переносить и использовать в разных помещениях. Он поддерживает полноугольное гироскопическое вращение на 360 градусов, что обеспечивает гибкость просмотра и возможность проецирования под разными углами и положениями. Проектор также оснащён процессором TruLife Image Engine 11-го поколения, который регулирует резкость и чёткость, обеспечивая превосходное визуальное восприятие с насыщенными и яркими изображениями.

В плане звука Xming Q5 оснащён двумя динамиками мощностью 3 Вт, обеспечивающими стереофонический объёмный звук. Для пользователей, интегрированных в экосистему Xiaomi, проектор легко может взаимодействовать со смарт-устройствами компании.

Xming Q5 имеет сертифицированную SGS проекцию с низким уровнем синего света, что обеспечивает безопасность глаз во время длительных сеансов просмотра. Он оснащается глобальной интеллектуальной адаптивной системой 3.0, которая обеспечивает автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, автофокусировку, обход препятствий и автоматическое выравнивание экрана, что упрощает настройку.

Проектор получил четырехъядерный процессор Cortex-A53 и 32 ГБ встроенной памяти для хранения приложений, фильмов и других медиафайлов. Он работает на Android 13 и оснащён Tencent Launcher Express Edition, предоставляющим доступ к популярным потоковым сервисам и библиотекам контента.

Что касается возможностей подключения, Xming Q5 предлагает HDMI 2.0, USB 2.0, разъем для наушников и поддержку Wi-Fi 6. Проектор имеет номинальную потребляемую мощность 65 Вт и работает создавая шум менее 28 дБ, что делает его относительно тихим во время работы.