Huawei Watch 4 Pro Space Edition будут представлены на мероприятии Huawei Innovation Product Launch в Дубае 7 мая.

Около недели назад Huawei сообщила о глобальном запуске Watch 4 Pro Space Edition. Теперь наконец-то объявлена официальная дата запуска этих долгожданных умных часов.

Китайский технологический гигант опубликовал свежий тизер на X. Этот рекламный плакат подтверждает, что Huawei Watch 4 Pro Space Edition будет представлен на мероприятии Huawei Innovation Product Launch в Дубае 7 мая. Примечательно, что эта специальная версия умных часов до сих пор была эксклюзивной для китайского рынка. Но теперь его глобальная доступность наконец подтверждена.

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Устройство работает на операционной системе HarmonyOS 2.0 и поддерживает подключение UWB, а также eSIM. Благодаря различным датчикам, связанным со здоровьем, он обеспечивает обнаружение апноэ во сне, анализ аритмии и оценку риска гипергликемии. Huawei Watch 4 Pro Space Edition отличается своим двухцветным дизайном с красной и черной рамкой.

Huawei должна в ближайшее время раскрыть более подробную информацию о Huawei Watch 4 Pro Space Edition, включая цену, дату выпуска и полные характеристики. Глобальный запуск этих умных часов станет долгожданным событием для поклонников Huawei и энтузиастов технологий по всему миру.