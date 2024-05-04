Планшеты от Ulefone смогут проработать в режиме ожидания около 2 месяцев без подзарядки.

Производитель под брендом Ulefone выпустил два бронированных планшета: Armor Pad 3 Pro и Armor Pad Pro. Эти прочные устройства предназначены для профессионалов и любителей активного отдыха, которым требуется надёжное и функциональное устройство.

Armor Pad 3 Pro защищён от пыли и влаги по стандарту IP69k в то время как Armor Pad Pro получил защиту IP68. Оба устройства имеют сертификат MIL-STD-810H, что обеспечивает защиту от воды, пыли, падений и ударов. Они могут выдерживать суровые условия, такие как пыльные заводы, строительные площадки и влажные подземелья.

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Armor Pad 3 Pro оснащён мощной батареей ёмкостью 33 280 мАч, обеспечивающей более двух месяцев работы в режиме ожидания. Он также поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 66 Вт и обратную зарядку мощностью 10 Вт. Планшет имеет два светодиода мощностью 1100 люмен для освещения тёмных пространств.

Armor Pad 3 Pro работает на восьмиядерном чипсете MediaTek MT8788, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Он оснащается большим 10,36-дюймовым 2K-дисплеем, поддержкой 4G LTE и возможностью подключения 2,4G/5G Wi-Fi.

Armor Pad Pro получил аналогичный старшей модели процессор MediaTek MT8788, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он имеет 10,1-дюймовый HD-дисплей, поддержку 4G LTE и возможность подключения 2,4G/5G Wi-Fi.

На задней панели Armor Pad Pro расположилась 48-мегапиксельная камера, а на передней панели расположилась 8-мегапиксельная фронтальная камеру. Он также оснащён аккумулятором ёмкостью 7680 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт.