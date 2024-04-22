Официальная презентация флагманского смартфона Sony Xperia 1 VI пройдет 17 мая.

Японский производитель техники Sony объявил об официальной презентации нового продукта Xperia, которая запланирована на 17 мая текущего года. Предполагается, что на этом мероприятии представят новейший флагманский смартфон Xperia 1 VI. На данный момент уже появилась инсайдерская информация о новинке.

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Согласно отчётам компании, Флагман будет иметь размеры 161,9 x 74,5 x 8,4 мм, что немного больше по ширине и толщине по сравнению с предшествующей моделью Xperia 1 V. Устройство перешло от привычного для этой модели соотношения сторон 21:9 к более распространённому 19,5:9. Также ожидается, что новинка получит экран который будет иметь разрешение 2K+ или Quad HD+ и около 3200 x 1440 пикселей.

Что касается камеры, были противоречивые сообщения. Изначально утверждалось, что Xperia 1 VI получит тройную камеру с тремя 48-мегапиксельными датчиками Exmor T для основной, сверхширокоугольной и телеобъективной камер. Однако последние заявления инсайдеров опровергают это, указывая на основной модуль камеры на 48 МП, а также две дополнительные камеры на 12 МП для сверхширокоугольного и телеобъективного сенсора фирменного производства Sony. Подтверждение этих данных мы, вероятно, получим на предстоящей презентации.

Несмотря на то, что презентация намечена на 17 мая, продажи смартфона начнутся спустя несколько недель после этой даты. Официальные подробности о новом Xperia 1 VI станут известны только на мероприятии, и поклонники бренда Sony с нетерпением ожидают новых возможностей и функций этого устройства.

Новый Xperia 1 VI может стать одним из самых ожидаемых выпусков компании Sony в этом году, и его характеристики и возможности вызывают большой интерес у поклонников марки. Возможно, новый флагманский смартфон станет новым эталоном качества и функциональности в мире мобильных устройств, открывая новые горизонты для пользователей.