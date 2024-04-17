HP D27qs несмотря на бюджетную цену имеет привлекательные характеристики.

HP расширила свою линейку мониторов Omen, выпустив на китайском рынке новый D27qs. Этот монитор ориентирован на пользователей с ограниченным бюджетом, которые ищут оптимальное сочетание производительности и цены.

Монитор оснащается 27-дюймовым IPS-дисплеем 2K с разрешением 2560 x 1440 пикселей, который обеспечивает чёткое и детализированное изображение. Также монитор обеспечивает яркие и реалистичные цвета с 8-битной глубиной цвета и широкими углами обзора 178, гарантирующие стабильную цветопередачу с разных положений.

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Максимальная частота обновления экрана в 100 Гц дает возможность геймерам насладиться плавным игровым процессом. В новинке имеется технология уменьшения синего света, помогающая снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Различные режимы просмотра, включая режим чтения и ночной режим, адаптируют монитор к различным условиям освещения и потребностям пользователей.

Несмотря на впечатляющие характеристики, HP Omen D27qs доступен по бюджетной цене 12 тыс.рублей. Его доступность делает его привлекательным вариантом для пользователей, которые хотят улучшить своё рабочее или игровое место, не тратя много денег.

Монитор имеет дизайн с микрограницами, что позволяет максимально увеличить площадь экрана и минимизировать отвлекающие рамки. Регулируемая подставка позволяет пользователям наклонять экран для оптимального положения просмотра. Кроме того, монитор поддерживает настенное крепление VESA для экономии места на рабочем столе.

HP Omen D27qs оснащён несколькими вариантами подключения, включая 2 порта HDMI и 1 порт DP, которые подходят для различных устройств, таких как ПК, ноутбуки и игровые консоли. Монитор также имеет встроенный аудиовыход 3,5 мм для подключения наушников или динамиков.

HP предлагает трёхлетнюю гарантию на монитор, включая бесплатную замену запасных частей и техническую поддержку. Это обеспечивает пользователям душевное спокойствие и уверенность в долговечности и надёжности продукта.